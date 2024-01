Yox Holding: historias de un fraude piramidal

La empresa de inversiones deportivas Yox Holding es investigada por presuntos fraudes en diferentes estados de la república como Jalisco, Chihuahua y Durango.

Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dijo a Organización Editorial Mexicana (OEM) que la compañía operaba con un esquema piramidal o ponzi, con lo que logró engañar a miles de usuarios.

“No es la primera vez que esto ocurre, el tema persiste en el tiempo pese a que las autoridades lo señalan reiteradamente, hay alertas y campañas; a pesar de que medios difunden que esto pasa, por increíble que parezca, esa combinación de desconocimiento y codicia se convierte en un cóctel explosivo”, comentó.

Un esquema piramidal o Ponzi opera bajo la premisa de “entre más gente se una, mayores ganancias”; con esa promesa, las personas invitan a familiares o amigos a invertir para obtener cierto rendimiento.

Como es el caso de Merlyng Grijalba, quien vive en Chihuahua. Platica que a través de un compañero de trabajo se convirtió en inversionista de Yox Holding. Comenta que en el contrato se especificaba que de los ingresos de los inversionistas solamente se invertiría 7 por ciento y el resto no se pondría en riesgo.

Sin embargo, el rápido crecimiento de la compañía la hizo sospechar que algo no estaba bien. Al final perdió 850 mil pesos.

"Prontamente no reaccioné a sacar mi dinero por lo que yo creo que a muchos nos ha pasado, no tenemos educación financiera. Nos dejaron sin nada, literalmente sin nada"

Unos metimos menos, unos más, hay gente que metió todo lo que tenía

Merlyng Grijalba

Lo mismo sucedió con Rosa Evelia Salazar, de Guadalajara, Jalisco, quien contó que desde hace siete años es inversionista de Yox Holding. Ante los rendimientos que obtenía en un inicio, invitó a familiares y amigos.

Evelia Salazar dijo que invirtió prácticamente todos sus ahorros que sumaban alrededor de 2 millones de pesos.

"Mi mamá tenía 240 mil, mi hijo 100 mil, una prima 70 mil, un sobrino 80 mil, una amiga 80 mil. En agosto del año pasado una amiga me dijo que era asesora de Yox y que algo raro estaba pasando".

El CEO les estaba pidiendo que metieran a mucha gente, al menos cuatro personas al mesRosa Evelia Salazar

Por su parte, Israel Centeno, también de Guadalajara, señaló que en la Fiscalía les dijeron que hay inmuebles inmovilizados.

"Nos dijeron que habían realizado dos cateos de dos de las propiedades, una en Providencia y otra en Lincoln 282. Ya tienen 8 inmuebles inmovilizados y varias cuentas, con registro. Nos comentaron también que a pesar de que tuvieran ya las cuentas, Carlos Lazo nos podía seguir pagando, que era mentira que al tener inmovilizadas las cuentas él pudiera dejar de pagar, que si existía voluntad por parte de Carlos podía continuar con los pagos".

CNBV lo pudo evitar: abogado

El abogado Marco Antonio Cuevas Contreras, defensor de 18 personas afectadas por la compañía en los estados de Quintana Roo, Colima, Mérida, Querétaro y Ciudad de México, dijo que el fraude se pudo evitar si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hubiera continuado con las investigaciones de la empresa de Carlos Lazo.

Comentó que en febrero de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encendió los focos rojos por las cantidades de dinero que estaba percibiendo Yox Holding.

"La UIF seguramente le pasó la información a la Comisión Nacional Bancaria para que investigara a esta empresa porque parecía que estaba haciendo operaciones de captación del público sin tener autorización. La Comisión Nacional Bancaria comienza a investigar a la empresa en febrero de 2022 y de buenas a primeras se percata que efectivamente está procesando este tipo de operaciones y que no tiene la autorización".

Posteriormente la empresa fue boletinada por las operaciones que realizaba y esta tramitó un amparo para que fuera eliminada de la lista de empresas que podrían tener actividades ilícitas, comentó el abogado.

"Después ya nos sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que la Comisión Nacional Bancaria no continuó la visita o si la continuó no sancionó y no clausuró".

El litigante considera que ahora corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la UIF, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores indemnizar a los afectados por la omisión.

