Canadá será el país invitado al DramaFest 2023

La décima edición del Festival Internacional de Teatro Contemporáneo DramaFest 2023 abrirá el viernes 10 de noviembre en el teatro El Galeón con el estreno mundial de laobra musical de cámara Costes hundidos, que aborda la identidad sexual y étnica, original del dramaturgo mexicano Eduardo Castañeda, dirigida por el canadiense Brendan Healy.

El festival, que se realiza cada dos años y en esta edición se prolongará durante un mes en escenarios de la Ciudad de México y Chihuahua, tendrá a Canadá como país invitado y presenta piezas producidas especialmente para este encuentro, con la curaduría de la maestra Raquel Araujo, como directora artística, informó en conferencia el escritor Nicolás Alvarado, director general de DramaFest 2023.

Alvarado expresó su nerviosismo por la responsabilidad de continuar con esta labor. “Con la pandemia el teatro se debilitó temporalmente, pero también lo liberó y nos permitió ver que había otras formas de la escena que no necesariamente pasaban por lo presencial. Y ahora, se ven los teatros si no llenos, sí con muchos espectadores. En estos 19 años que llevamos de hacer DramaFest creo que el panorama teatral mexicano ha crecido mucho y la dramaturgia mexicana se ha visto enriquecida, se han multiplicado los textos teatrales y DramaFest ha conminado a los dramaturgos a crear sus historias”.

La programación continúa con Extravíos sexuales de la clase media de Hannah Moscovitch, dirigida por Valeria Fabbri, aborda la relación entre Jon, un maestro universitario y su alumna de 19 años; se presentará el 15 de noviembre el teatro El Granero, y el 10 de diciembre en Teatro de la Ciudad en Chihuahua.

La directora artística dio a conocer las obras que se presentarán bajo el concepto Burbujas urbanas: Les Barbelés de la escritora Annick Lefebvre, con la dirección de Luis Bizarro, originario de Chihuahua, quien también escribe y dirige Esa que una noche cayó de un árbol; el monólogo Deer Woman, de la dramaturga Tara Beagan con la dirección de Perla de la Rosa, quien dirige además Déjame ser tus ojos de la artista mexicana Verónica Bujeiro. Las cuatro piezas se presentarán el 2 y 3 de diciembre en la explanada del Centro Cultural Universitario y el 9 y 10 de diciembre en Chihuahua.

En el rubro de Producciones Internacionales, se presenta Sea Sick de la periodista canadiense Alanna Mitchell, basada en los tres años que se dedicó a hacer trabajo de campo sobre medio ambiente y cambio climático; el 1 de diciembre en la Ciudad de México y en el Teatro de la Ciudad en Chihuahua, el 5 de diciembre. Logic Of The Worst de Étienne Lepage y Frédérick Gravel, se escenificará el 3 de diciembre en la capital y 6 y7 de diciembre en Chihuahua.

Las lecturas dramatizadas del ciclo Tejiendo voces se presentarán en el Centro Cultural Helénico, del 20 al 24 de noviembre. Estas son: Dos niñas, de Valeria Loera; Corried Away On The Crest Of A Wave, de David Yee; La procesión de la santa cruz de las cuevas, de Mabel Garza y This I Show We Got There, de Keith Barker.

En la mesa de conferencia también se contó con la presencia de Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México, quien planteó: “México y Canadá se conocen por los intercambios de economía y comercio. Pero se hace necesario conocernos de manera cultural también intercambiando el arte escénico que tiene sólo el lenguaje de apreciarse y disfrutar”.