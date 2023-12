Alejandro Camacho trabaja en dos telenovelas

“En el teatro empecé mi carrera y es donde me voy a morir”, declaró el primer actor Alejandro Camacho, quien interpreta a El Tigre, en la telenovela Minas de pasión, de la cual ya concluyeron las grabaciones, y hace un par de semanas comenzó a grabar en la nueva producción de Giselle González. “Voy a hacer una rata en esta nueva trama de Marea de pasiones, es un título tentativo”, adelanta.

Sin embargo, en su opinión, “ni el cine o el teatro nos dan de comer”, tras participar en Minas de pasión, reconoció que está agradecido con Pedro Ortiz de Pinedo, “por ofrecerme un papel tragicómico que a mí hasta ahora no me había tocado hacer”.

El egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, recordó que si bien su formación es en el teatro, “cuando Eugenio Cobo me invita a la empresa hace 30 años atrás, para mí fue una extensión de la universidad porque me permitió experimentar todo lo que había aprendido y luego conforme me iba desarrollando, entendí el valor real de la televisión.

“Muchos actores jóvenes dicen que sólo hacen cine y les pregunto, ‘¿eres casado?, ¿tienes hijos?’, me dicen que no, ‘pues entonces luego hablamos, cuando tengas que enfrentarte a pagar educación, comida, renta, luz, agua y transportes, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Del cine?, ¿del teatro?’.

“La televisión además de ser un sustento económico, si tú quieres es un sustento artístico, porque yo he tenido oportunidad de hacer telenovelas de garbanzo de a libra como Cuna de lobos, Imperio de cristal, La traición, Alma de Hierro, que yo me siento orgulloso de haberlas realizado, que hayan tenido éxito y que a mi edad me sigan dando trabajo; sostengo que es muy importante la televisión como un fenómeno social de divertimento. Yo tengo 30 años entrando a la casa de todos los mexicanos y latinos”.

Sobre su nuevo proyecto, afirmó estar muy contento, porque lo invitó su amiga, la productora Giselle a participar, “apenas me estoy enfrentando a los libretos y ya mi imaginación trabaja. Me apoyo en las cosas simples de la vida para nutrir mi papel. La vida tiene cosas importantes y esas son a las que no les damos la importancia”.