Alejandro de la Madrid regresa a la TV en ¿Te acuerdas de mí?

Despúes de cuatro años de ausencia, Alejandro de la Madrid retorna a la televisión con uno de los personajes más importantes en su carrera de actor como Julio Gamboa en la telenovela ¿Te acuerdas de mí?, la producción de Carmen Armendáriz estrenada recientemente por Las Estrellas.

“Vera (Fátima Molina) era mi novia y ahora que ella está enamorada de Pedro (Gabriel Soto), quien además era mi amigo, enfrentamos un historia de rivales de amor. Sin embargo, Julio no es el típico dolido; así que no esperen el clásico enfrentamiento. Lo que sí es cierto, es que me da coraje porque he perdido a mi amor y es algo que me mueve.

“No podemos juzgar ni al personaje, ni a Vera ni a Pedro. Son circunstancias que pasan en la vida real. Espero que Julio tenga un desenlace bonito porque lo único que ha hecho es enamorarse y trabajar por las buenas es un hombre leal de buenos sentimientos, lo que sí es seguro va a estar cerca de ella. Laboralmente toma decisiones erróneas, porque va a trabajar para un millonario misterioso, que lo va a llevar a realizar cosas insanas sin saberlo”, dijo a El Sol de México.

La telenovela, en su primera semana de estreno, alcanzó la noche del lanzamiento 3.2 millones de televidentes y respecto a qué espera de la audiencia De la Madrid dice: “Espero que nos sigan sintonizando, porque es una historia que no los defraudará. Estamos en una producción que se encarga de cuidar todos los detalles, para que tengamos un proyecto de calidad y que la audiencia lo vea desde su casa. Están viendo una historia con la que se identifican con personajes con ideales como el mismo Julio, con una producción bien cuidada”.

Actualmente el actor participa también en la serie Monarcas 2 de la producción ejecutiva de Salma Hayek y los Hermanos Rovzar.

“Mi personaje se rodó el año pasado en dos partes por la pandemia. También siento que es un proyecto diferente con un equipo padre, con una historia que ha dado mucho de qué hablar muy controversial en una empresa levantada con el Tequila e hilado con la corrupción, se hicieron pocos capítulos, sólo 8, con los que te quedas con ganas de ver muchos más de la trama. Ahí, todos los personajes se equivocan, toman decisiones que tal vez no son las correctas”.

EL TEATRO VIVENCIAL ES LA VIDA DE UN ACTOR

En la entrevista dijo que tuvo que detener su temporada con Perfectos desconocidos en el Teatro Libanés por la pandemia, y considera que a esta rama del entretenimiento poco mérito se le da como parte de la cultura en México.

“Me pone enojado que al teatro no se le tome en cuenta como parte de la cultura del país, es lo más sacrificado en México. Les parecería que es una cosa que para ellos no funciona para nada, pero yo tengo fe que las cosas se van acomodar de buena manera”.