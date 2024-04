Denuncia Ciudadana: Habitantes de Los Pájaros piden reparación de calles

Habitantes de la colonia Los Pájaros han denunciado la problemática que presentan, entre ellas las calles en mal estado, así como el problema de la basura, donde los malos olores han sido insoportables, por lo que esperan que autoridades hagan algo al respecto.

En entrevista con Sandra Karina Hernández Paredes, una de la habitantes de este colonia mencionada, explicó que esta calle es la única que queda en condiciones deplorables, por lo que piden que sea pavimentada; "el tiempo de lluvia pues nos afecta, lo que es a mi parte me entra agua, la del vecino también, somo de los más afectados y esperemos que nos hagan caso", dijo la vecina.

Cabe mencionar que la problemática ya lleva casi 10 años, lo que ha provocado malestar en los habitantes, además que ponen en riesgo a alumnos de la escuela primaria y telesecundaria, que pasan de noche y los carros igual. "Ya hemos metido oficios, y no vemos realmente cuando nos van a hacer caso, no vemos, que podemos hacer para que realmente nos hagan caso", dijo preocupada Hernández Paredes.

Local Denuncia Ciudadana: Residentes de San Francisco exigen solución a Fuga de Agua

La habitante agregó otro problema que ha surgido en la colonia, que lleva al rededor de una mes que viene sucediendo, y es la tira de desperdicio en los contenedores de basura, para ello explicó, "no sabemos quien es la persona que viene a tirar cosas que, no sé, no podemos decir que sea, no se si abinal o tripa de pollo, pero realmente si nos afecta, el olor es demasiado fuerte", abundó.

De igual forma reiteró que los vecinos no han sido conscientes, además que llegan de otras colonias a tirar la basura, aunque el problema no radica en la recolecta de basura, ya que asegura que el camión pasa, si no que los horarios a veces es tarde, pero ya se sabe, por lo que pide a los vecinos tomar conciencia para que no tiren basura a cualquier hora, si no cuando ya se acerque la hora de recolecta, con la intención de que los olores no salgan y aún más con los calores.

Finalmente piden a las autoridades competentes atención a sus demandas, en donde la principal de ellas, es la reparación de calles en esa colonia, esperando que les puedan ayudar y se solucione el problema que les ha aquejado por casi 10 años.