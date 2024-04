Denuncia Ciudadana: Residentes de San Francisco exigen solución a Fuga de Agua

Habitantes del barrio San Francisco denuncian fuga de agua, la cual ha permanecido por más de 6 meses, donde hasta el momento las autoridades no ha tenido interés de solucionarlas, ya que es fastidioso para ellos tener que estar pasando por el pavimento mojado, o bien puden ocurrir accidentes.

Ante la denuncia, Cinthia Cruz Toledo alzó la voz, mencionando que es molesto para ellos estar reportando la fuga de agua que ya tiene más de 6 meses, con este peoblema; "ya, lo hemos reportado, bueno ya nosotros también y el señor de la esquina, pero no, no vienen a verlo", explicó la habitante.

Además de la fuga padecen de falta de agua, o si les viene, no es suficiente, asegurando que no tiene potencia y no alcanza a llenarse el tanque, por lo que en algunas ocasiones tienen que recurrir a la compra de pipas.

De igual forma aseguran Habitantes que los recibís son puntuales y ellos tiene que pagar un servicio que no les esta llegando, porque lo que también es molesto para ellos, pues no son culpables, cuando ya han emitido reportes.

Finalmente piden los habitantes al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que tome cartas en el asunto y pueda solucionar la situación, ya que no pueden estar así, donde a unos les falta agua, mientras que se desperdicia.

