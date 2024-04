Denuncia Ciudadana: Camiones pesados en barrio Canoitas generan caos vial

Habitantes de la 9a sur del barrio Canoitas, han denunciado a este medio las dificultades que se tienen que enfrentar a cualquier día y a toda hora, por embotellamiento, además la situación más difícil es sobre la 5a Poniente donde camiones de carga pesada pasan a traer los cableados dejándolos colgados sobre la vía, representando un riesgo para ellos.

Comisión Federal ni viene, no llega, no hace caso, la gente todo aquí está triste, porque pues hablamos y no contestan





#DenunciaCiudadana | Habitantes del barrio Canoitas de Tuxtla denuncian que algunos camiones pesados rompen los cables de alta tensión📲 https://t.co/qv3wvPG5Hy pic.twitter.com/KVj8my03jn — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) April 19, 2024





Tomás López, residente de la zona, comentó: "Todos los días, autobuses, tráilers que pasan aquí por la noche, jalan los cables, mira cómo estamos llenos de cable ya fibra óptica, de luz, cable visión, es un problema por esto", dijo el habitante.

Los vecinos están preocupados porque los cables terminan reventados en ocasiones, dejándolos sin luz e internet, además de representar un peligro para la seguridad de la zona. Aunque los bomberos han acudido a levantar los cables, la situación persiste, ya que los vehículos altos que transitan por la zona continúan causando daños.





Asimismo indicó que ya están desesperado. Pues se han hecho los reportes a la CFE y ellos no atienden sus peticiones; "pero Comisión Federal ni viene, no llega, no hace caso, la gente todo aquí está triste, porque pues hablamos y no contestan", abundó.

Además de los problemas con los cables, los vecinos también se quejan de los camiones que realizan vueltas prohibidas, afectando la movilidad de los vehículos más pequeños y la seguridad de los peatones. En la avenida, cruzar puede ser complicado debido a la falta de respeto a las normas de tránsito.

Ante esta situación, los habitantes solicitan a las autoridades correspondientes que tomen medidas para garantizar la seguridad vial y la infraestructura en la zona, así como para evitar los embotellamientos y riesgos asociados.