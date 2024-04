Denuncia ciudadana: Fugas en la colonia Paseo del Bosque desquicia a habitantes

En la colonia Paseo del Bosque, ubicada al Sur Poniente de la ciudad capital, los habitantes han expresado su creciente preocupación debido a una fuga de agua que lleva casi seis meses sin ser reparada. Esta situación ha generado encharcamientos y lodo en las calles de la zona, afectando la movilidad y la calidad de vida de los residentes.

Aurora Urbina, una de las vecinas afectadas, comentó con frustración que ya esta cansada de salir y tener que encontrar el suelo mojado, ella se dedica a vender por las calles y teme por caerse, ya que el pavimento esta mojado y verdoso.

"Uy ya tendrá como unos 6 meses o si no más, en una caída porque está mojado el piso, está fuga de agua viene (...) nos perjudica a todos y uno que el pavimento como ya tiene mucho se humedece y ya es donde ya se rompe y es donde pasan los carros, pues que lo arreglen ya lo han reportado pero nada aquí hay muchas fugas y no lo arreglan, more ya parece una vertiente pero bueno el que tiene la última palabra es el que manda, nosotros aún que hablemos y hablemos no nos hacen caso".





Esta falta de acción por parte de las autoridades competentes ha generado malestar entre los vecinos, quienes ven cómo la situación empeora día a día. Exigen una pronta solución a este problema, que no solo afecta el estado de las calles, sino también la seguridad vial y la salubridad de la zona.

Los habitantes de Paseo del Bosque hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que atiendan esta problemática y realicen las reparaciones necesarias para evitar mayores daños y molestias a la comunidad.