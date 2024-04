Denuncia ciudadana: habitantes de Patria Nueva afectados por la falta de electricidad

En Tuxtla Gutiérrez, diversas colonias se han visto afectadas por la falta de energía eléctrica ante la quema de transformadores que se ha generado por las altas temperaturas, en esta ocasión este medio acudió a la colonia patria nueva en donde habitantes les comentaron lo sucedido.

Laura González habitante de la colonia Patria Nueva y calle flanboyanes, nos comentó en la entrevista que desde el día de antier comenzaron a tener apagones de luz durante una a 2 horas, lo que les generó inconformidad debido a que esto generalmente ocurría en la noche, teniendo que soportar los calores que se han presentado en la ciudad capital.

"Últimamente hemos estado teniendo apagones que duran 5 min a veces un poco más durante la noche (...) sobre todo por la parte del clima que ahorita ha estado haciendo bastante calor, el uso del ventilador o del aire acondicionado independientemente de los aparatos electrónicos nos ha afectado estos apagones", abundó la habitante.

Asimismo comentó que los alimentos también tuvieron descomposición debido a que, en su mayoría los guardan en los refrigeradores, por lo que la falta de energía provocó esta descomposición. Además en su caso aseguró que al tener un bebé la leche y algunas vacunas que mantiene refrigeradas se les echaron a perder.

"Lo lamentable es que aún teniendo estas afectaciones el costo de energía eléctrica viene elevado, no se en que falla o en que consiste, porque el costo de la energía, viene alto, sin embargo pues tenemos estos apagones (...) en su momento los alimentos se descompusieron, porque como fueron consecutivos, al menos yo que tengo un bebé, mantengo leche, vacunas, además de los alimentos", finalizó Laura.

Es así como habitantes han denunciado y no solo en esta colonia los apagones, si no también como la Xamaipak, kilómetro 4, el centro de la ciudad, que se han visto afectados por la falta de energía eléctrica, por lo que piden a las autoridades que se tome cartas en el asunto, ya que esto no puede estar pasando a cada rato.