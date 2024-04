Smishing, la nueva modalidad de robo cibernético que afecta a los chiapanecos

Las autoridades estatales de Chiapas han lanzado una alerta ante el creciente peligro del "Smishing", un método de robo de datos que utiliza mensajes apócrifos para engañar a los usuarios y obtener información personal y financiera.

Levi Francisco Pineda, Director de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, explicó que los delincuentes se hacen pasar por tiendas en línea o empresas de paquetería, enviando mensajes falsos donde informan sobre la llegada de un paquete pendiente. El objetivo es que los usuarios ingresen a enlaces maliciosos y realicen pagos de entre $50 y $200 pesos bajo el pretexto de un supuesto recargo por la entrega del paquete.

Este tipo de fraude, conocido como "Smishing", combina las palabras SMS y Phishing, ya que implica el envío masivo de mensajes con la intención de que los usuarios caigan en la trampa. Los delincuentes buscan obtener datos bancarios o de cuentas de redes sociales como WhatsApp.

"Hay personas que tal vez sí están esperando un paquete y habrá otras personas que no pero aún así evidentemente la curiosidad los hace caer en ese sentido" Dijo Levi Pineda.

Pineda advirtió sobre la importancia de no ceder ante la curiosidad y no ingresar a enlaces sospechosos si no se está esperando un paquete. Además, instó a denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades, recomendando hacerlo a través de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, no se han recibido denuncias significativas sobre este tipo de fraude en Chiapas, manteniéndose en niveles normales. Sin embargo, el director señala la importancia de que los usuarios estén alerta y tomen medidas preventivas para proteger su información personal y financiera.

