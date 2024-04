Denuncia ciudadana: Vendedoras de esquites afectadas por fugas de agua

Las vendedoras ambulantes que operan sobre la 8va Poniente entre 1a y 2a Norte han enfrentado complicaciones debido a fugas de agua que persisten por más de 3 días. Ante esta situación, se han visto obligadas a utilizar bancos para evitar mojarse los pies y poder continuar con sus actividades de venta.

Los encharcamientos resultantes han generado un rechazo por parte de los clientes, quienes evitan acercarse a comprar por temor a mojarse los pies. Además, la falta de respeto de algunos conductores hacia las normas de tránsito provoca que salpiquen agua hacia las vendedoras y sus puestos.

Denuncia ciudadana: Vendedoras de esquites afectadas por fugas de aguahttps://t.co/Z204HLH4Yu pic.twitter.com/oxyeVIH8h7 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) April 13, 2024

Aracely Méndez, vendedora de esquites, expresó: "Nos está afectando, porque pasan los carros y nos salpican, y como vendemos alimentos igual nos afecta eso, y la gente a veces no quiere pasar de la calle a la banqueta por no mojarse, entonces pedimos que vengan a arreglar el problema".

Por su parte, Selena Gómez, otra vendedora ambulante, señaló: "Ya llevamos así 3 días y nos afecta, porque como trabajamos en vía pública y la gente no puede pasar, si hemos tenido que usar banquitos e incluso botas, y mas ahorita que viene la temporada de lluvias, se hace encharcamientos de agua y no mas no".

Las vendedoras hacen un llamado urgente al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para que atiendan estas fugas de agua, considerando la escasez del recurso en la ciudad y la importancia de no desperdiciarlo en la Colonia Centro.

