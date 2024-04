Xóchitl Gálvez condena feminicidio de Victoria Arreola en Tonalá

Tonalá, Chiapas. - La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz condenó el feminicidio de Victoria Arreola y el homicidio de José Luis "N", ambos originarios del municipio de Tonalá, Chiapas.

Fue durante su último mitin de la gira por Chiapas realizado en el Parque Matamoros ubicado en la zona centro de la demarcación de la Costa chica, donde la candidata también prometió combatir la ola de violencia e inseguridad que ha azotado tanto al país como a Chiapas, durante los dos últimos años.

"No podemos permitir que sigan asesinando a nuestros jóvenes, eso es algo impensable, por eso todos los habitantes de esta región ya levantaron la voz y le dicen al gobernador desde aquí qué no están dispuestos a seguir soportando este abandono y estos abrazos a los delincuentes, porque los balazos son para sus hijos, los balazos son para la gente que trabaja", dijo Gálvez.

Simpatizantes de Xóchitl Gálvez en su visita a Tonalá / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

La abanderada del frente aseguró que en Chiapas la violencia va en crecimiento al igual que los feminicidios, por ello propuso que en su gobierno se establecerá la tarjeta llamada “La Mexicana”, el cual tendrá un monto de 5 mil pesos mensuales para las mujeres víctimas de violencia.

"Esas cosas no las veíamos en Chiapas, ya no queremos más feminicidios, claro que no. Vamos a trabajar con el tema de la violencia hacia las mujeres aquí en Tonalá, vamos a tener trabajadoras sociales, vamos a tener psicólogas, vamos a tener médicas legistas de tal manera que cuando una mujer esté sufriendo violencia inmediatamente pida ayuda", enfatizó la candidata.

Entre otras de sus propuestas, la representante de los partidos PRI-PAN-PRD se comprometió a regresar el Seguro Popular, ya que en el estado sureño de México las estadísticas apuntan a que el 6e por ciento de la población no tiene acceso a servicios de salud, “esa es la realidad y eso es lo que vamos a cambiar".

"Va a regresar el Seguro popular, vamos a tener el nuevo Seguro Popular con la tarjeta Mi Salud. Van a tener su equipo para medirse el azúcar y van a tener sus medicamentos. Con su tarjeta pueden pagar medicamentos en la farmacia", puntualizó Xóchitl.

Finalmente, Gálvez Ruíz aseguró que mantendrá los programas de apoyo social y dará atención prioritaria al campo, los pescadores y buscará soluciones a los problemas de escasez de agua que presentan varios municipios de la entidad.

Es importante resaltar que durante su visita por los municipios de Tapachula, Huixtla y Tonalá, estuvo acompañada de un dispositivo de seguridad conformado por escoltas privados y elementos de la Guardia Nacional.