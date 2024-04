Alicia Villarreal saca su lado maternal con la participación de su hija en el reality Juego de Voces

En cada episodio de “Juego de voces”, Alicia Villarreal batalla mucho para no llorar. Basta con ver a su hija sobre el escenario, desenvolviéndose con gran seguridad, proyectando carisma y sobre todo una voz que la logra conmover hasta provocarle un nudo en la garganta.

Para ella, este reality que se transmite todos los domingos a las 21:00 horas, por Las Estrellas llegó en el mejor momento de su vida ya que está fortaleciendo mucho más la relación con Melenie.

Te puede interesar: Juan Solo prefiere dar el poder a sus seguidores y lo demuestra con su tema “Corazones incompletos”

“A todos nosotros, como padres, nos causa mucha ternura, nuestra alma se llena cuando vemos actuar a nuestros hijos, no podemos disimular nuestras expresiones, en mi caso me aguanto mucho el no llorar, me da mucha emoción ver a mi hija que, de repente de un show a otro es diferente, me ha sorprendido de muchas maneras”, afirmó Villarreal en entrevista con El Sol de México.

El programa enfrenta a hijos con sus padres en retos de canto. Hasta el momento los consagrados, como son conocidos los artistas mayores van perdiendo frente a los herederos que son las nuevas promesas. En cada emisión demuestran la versatilidad con la que cuentan y el gran dominio que tienen del escenario, reveló Villarreal.

“Cuando veo cantar a Melenie en familia, se ve muy tranquila pero cuando está sobre el escenario cambia totalmente, muestra una gran seguridad. Ella es una niña que conoce mucho la música, conoce de distintas épocas, porque siempre promoví que escuchara música de todos los géneros, de repente la veo bailando, cantando canciones de Gloria Trevi, pero cuando la ves actuar, veo que puede interpretar otros géneros y le salen muy bien y puede hacer un performance con bailarines de un alto nivel”, dijo Villarreal.

Produce disco ranchero

Paralelo a su participación en el reality, Villarreal adelantó que trabajó un compilado de temas inéditos del género ranchero, la mano del productor Rubén Fuentes.

“Es la primera vez que yo produzco un disco para mí, son de cantautor, todos los temas son míos, hice un breve homenaje a don Rubén Fuentes (productor) porque gracias a él tuve el valor para decidirme hacer mi disco y ser independiente”, aseguró.

El material lleva por título “Donde todo comenzó”, homónimo a la gira que comenzó en noviembre pasado.

Recién también lanzó el sencillo “Ojo por ojo” y el 6 de mayo estrenará el tema “Mejor que tú”.

“Este tema habla de que hay que darse una oportunidad siempre en el amor, que la vida nos tiene algo mejor, después de alguna pena siempre viene algo mucho más gratificante. Con este disco de ranchero quiero fomentar en las nuevas generaciones el consumo de nuestra música”, indicó.

Gossip Carín León ruge con fuerza en el Coachella

Se ríe de los memes

A través de redes sociales se ha comparado a Alicia Villarreal con Madonna, tanto en la forma de su vestuario como en el famoso look de dos colitas, así como los sombreros que usa, que son muy parecidos a los que la “Reina del pop” ha utilizado recientemente.

Ante esto, la cantante conocida por temas como “Te quedó grande la yegua” o “Te aprovechas” aseguró que, lejos de molestarse por las comparaciones, son un halago para ella.

“No me molesta porque yo soy mega fan, soy team Madonna, soy fan de toda la vida, desde chica y pues, no me molesta, tengo mis fans que quieren que compartan esos memes, muchas veces me hacen reír y hasta me dicen que los comparta en redes”, expresó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Pero a pesar de su amor por la artista de 65 años, Villarreal no pudo asistir a ningún concierto por sus compromisos laborales.

“Tengo muchos shows y me he perdido de poder coincidir, pero sí la he seguido y la he visto hasta en París, soy fan, fan, en Canadá me tocó una vez, la he visto en varios países”, concluyó.