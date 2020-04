BTS retransmitirá gratis en internet varios conciertos por cuarentena

Seúl.- La banda surcoreana BTS retransmitirá gratis en internet entre el 17 y 18 de abril varios conciertos para acercar su música a los aficionados confinados por la pandemia de Covid-19, que les llevó a cancelar el arranque de la gira de su último álbum.

Un total de ocho eventos, entre conciertos y encuentros con aficionados acontecidos entre 2014 y 2018, podrán disfrutarse dicho fin de semana a través del canal oficial de YouTube de BANGTANTV en una iniciativa bautizada como BANG BANG CON, anunció este viernes en un comunicado la discográfica del grupo, Big Hit Entertainment.

La retransmisión del 17 de abril comenzará con 2015 BTS Live The Most Beautiful Moment in Life on stage, la tercera gira del grupo, seguido por la extensión de la misma en 2016, su primera gira, BTS 2014 Live Trilogy: Episode II The Red Bullet y el evento para aficionados BTS 3RD Muster (ARMY.ZIP+).

El 18 de abril, se transmitirán la gira de 2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour In Seoul, el 2017 Trilogy Episode III The Wings Tour THE FINAL, el encuentro con fans BTS 4TH Muster (HAPPY EVER AFTER) y el filme BTS World Tour Love Yourself Seoul sobre su concierto del 26 de agosto de 2018 en el Estadio Olímpico de Seúl.

BTS es una de las bandas que se han visto afectadas por la ola de cancelaciones de giras, conciertos y recitales ante la incertidumbre que ha dejado en la industria musical la expansión del coronavirus.

El grupo anunció a finales de febrero la cancelación del arranque de la gira de su último disco, Map of the Soul: 7, que estaba previsto que comenzara mañana, 11 de abril, en Seúl y continuara con varias citas más los días 12, 18 y 19 de este mismo mes.