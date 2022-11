Grupo Firme gana como Artista del Año y Grupo del Año en los Premios de la Radio

En una gala conducida por Ingrid Coronado, Alex Garza, El Capi Pérez, Don Cheto y Pepe Garza, quien es fundador de los Premios de la Radio, se otorgaron reconocimientos en 17 categorías a lo mejor de la música regional mexicana.

Los tijuanenses liderados por Eduin Caz de Grupo Firme, aunque no acudieron a la ceremonia, resultaron ganadores del Premio de la Radio como Artista del Año otorgado por el público y Grupo del Año, que entrega la organización.

El sonorense Carín León se llevó tres galardones: Artista Masculino, Solista Sierreño y Canción Sierreña, por Como lo hice yo, al lado de Matisse.

Los sinaloenses de La Adictiva se llevaron a casa dos trofeos: Banda del Año y Corrido del Año, por JGL en colaboración con Luis R. Conríquez.

“Estamos muy contentos, muy agradecidos. Subimos dos veces al escenario, primero como Banda del Año y ahora Corrido 2022 y gracias a la gente porque votó por JGL. De verdad quisimos hacer algo diferente, nos funcionó; lo hicimos con Luis R. y me gustó mucho. Este fin no podemos celebrarlo, vamos a Estados Unidos a cumplir varias fechas en Dallas y Nevada".

"Créanme, si hubiera oportunidad haríamos una fiesta. Esto no se puede dejar de largo, para nosotros es algo muy importante, para La Adictiva, con 33 años de trayectoria y varias veces hemos venido a estos premios y nos íbamos con las manos vacías, pero ahora no; nos llevamos dos galardones en una sola noche. Algo de presumir y festejarlo”, dijo Jerry Corrales, vocalista de la banda.

En tanto, la ex académica Yuridia logró imponerse en la categoría de Artista Femenina 2022 y agradeció por medio de un video; a Espinoza Paz, se le otorgó el Premio Orgullo Latino, del que afirmó que hay pocas cosas con las que se siente feliz y este triunfo es un motivo de felicidad.

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Antes de la entrega en la Expo Santa Fe se dio la alfombra roja con figuras como La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Remmy Valenzuela, Santa Fe Klan, Los Perdidos de Sinaloa, Los dos carnales, Ingrid Coronado, Anette Cuburu, Jorge Medina y la modelo Carmen Campuzano.

La ceremonia fue grabada bajo la producción de Ángel Aponte, para su transmisión este sábado 6 por Azteca 1.

Entre las participaciones musicales, Espinoza Paz, con La mushasha shula; La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, con Nunca dudes en llamarme, que grabó con Alejandro Fernández y Si se quiere ir, en vivo en dueto con Los Hijos de Barrón.

Conmovedor el primer homenaje en vida a Paquita la del Barrio a manera de tributo a los Grandes de México. Paquita, sentada en una cómoda silla roja y luciendo prendas en tono azules, escuchó a Ezequiel Peña, Gerardo Ortiz, El Yaki, Alfredo Olivas, y Santa Fe Klan; ella interpretó Chiquito, Me saludas a la tuya, Las rodilleras, y Tres veces te engañé y Rata de dos patas. Becky G le entregó el reconocimiento Tributo a los Grandes de México y todos los solistas le interpretaron Mi gusto es.

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

El Fantasma, Gerardo Díaz, Grupo Arriesgado, Carolina Rosss, Chiquis Rivera, Luis R. Conríquez, y Lenin Ramírez, Babo y Los dos carnales, así como Ana Bárbara, fueron las otras actuaciones durante la ceremonia de cuatro horas y media.

El homenaje póstumo a Jenny Rivera, a 10 años de su muerte, fue también muy emotivo porque plasmaron sus voces Chiquis Rivera y Espinoza Paz, con el tema de su autoría No llega el olvido, que La Diva de la Banda grabó en su momento. A Chiquis se le cortó la voz y no pudo terminar de interpretar No llega el olvido, y emocionada, recibió de manos de Pepe Garza y la periodista La Chicuela un reconocimiento especial para su talentosa madre.

Un homenaje más póstumo fue para Chalino Sánchez, con 30 años de fallecido. Se interpretaron sus canciones en voz de varios artistas. Al final, Marisela Vallejo Félix, viuda del artista, recibió el reconocimiento Tributo a los Grandes de México.

Para cerrar la noche, actuaron Los Ángeles Azules, interpretando sus hits Cumbia al corazón y El listón de tu pelo. Los de Iztapalapa también recibieron un reconocimiento especial.

GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA RADIO 2022:

Artista del Año: Grupo Firme.

Artista Masculino del Año: CarÍn León.

Artista Femenina del Año: Yuridia.

Banda del Año: La Adictiva.

Grupo del Año: Grupo Firme.

Grupo o Solista Sierreño del Año: CarÍn León.

Canción Banda del Año: Fuera de Servicio, El Fantasma.

Canción Mariachi del Año: Ya no somos, ni seremos de Christian Nodal.

Canción Norteña del Año: No de Alfredo Olivas.

Canción Sierreña del Año: Como lo hice yo Matisse FT. Carin León.

Canción Regional/Urbana del Año: El Rescate Marca Registrada FT. Junior H.

Canción Norteña-Sax del Año: No paras de hacerme feliz de La Fiera de Ojinaga.

Canción Viral del Año presentada por Amazon: En la radio un cochinero, Víctor Cibrián.

Corrido del Año: JGL La Adictiva FT. Luis R. Conriquez.

Colaboración del Año: Ya acabó con Marca MP FT. Becky G.

Revelación del Año: Gerardo Díaz y su Gerarquia.

Premio Orgullo Latino Presentado por Honda: Espinoza Paz.









