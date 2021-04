Kult | Vampiro Canadiense regresa a la radio cargado de punk y rockabilly

Ian Hodgkinson, alguna vez conocido como Vampiro Casanova y después como Vampiro Canadiense, ha hecho de todo además de dedicarse a la lucha libre. También se ha dedicado a modelar, actuar y tocar en bandas de rock. Hasta fue guardaespaldas de artistas como Milli Vanilli.

Nació en Ontario, Canadá, pero fue en México donde nació su personaje de “Vampiro”:

“Fue en el año nuevo de 1990, cuando llegué a México con una mochila y 60 dólares; no tenía boleto de regreso a Canadá… Esa, que fue mi primera noche aquí, dormí en el Ángel de la Independencia. Desde que llegué, sentí que ya estaba en mi hogar; no sé por qué, pero en ese momento dije: aquí es donde voy a hacer mi vida”.

Cuenta que lo que le atrajo de este país fue su forma de sobrevivencia:

“Hay algo que viene con México que es único: un modo de compromiso, de entrega, de compasión, de romanticismo, de vivir luchando; es un lugar lleno de magia, porque yo he vivido en muchas partes del mundo: Canadá, Italia, Puerto Rico, Japón; he viajado por todo el planeta, pero solo hay un lugar al que yo le digo hogar, y ese es México.”

Foto: Cortesía Rock show entertainment

El rock y la radio

En la música, lo hemos escuchado formando parte de agrupaciones como Droch Fhoula, Dark Lotus y Garigoles, de donde salió una canción que le dio nombre a otros de sus sobrenombres: “Vudú”.

En realidad, siempre se le ha relacionado con la música, por lo menos desde la década de los noventas, cuando musicalizaba sus entradas al ring con canciones de hard rock.

“La música es un gran testimonio de la rebeldía, y esa es otra cosa que yo aprendí de apreciar; un mensaje que aunque no hable inglés, lo entiendes, porque está en ti. Yo vengo del rockabilly, esa es mi gran pasión, de ahí hasta la música de punk, eso es lo que a mí me mueve”.

Y como parte de esa afición, está también el amor por la radio, que abrazó desde niño.

“Yo era fan de la primera etapa del punk; me gustaban los Sex Pistols y los Ramones, pero lo que me movió más fue The Clash, porque ellos sí eran rebeldes… Eran punketos, pero tenían un mensaje inteligente”.

Cuenta que después de escuchar a The Clash y a las bandas que se escuchaban en las radios piratas de Inglaterra, tuvo claro que algún día le gustaría transmitir ese mensaje de rebeldía, siendo su primera oportunidad hace 16 años, en Guadalajara:

“Yo tenía un programa que se llamaba Black Label Radio, en una estación de rock de allá. Y aunque al principio no sabía ni qué hacer, la gente empezó a llamarme y empezamos a conectar, a veces durábamos 30 o 40 minutos platicando, sin poner música, pero luego hubo por ahí envidias y corrupción, por lo que me fui de ahí”.

Y ahora acabas de estrenar otro programa.

Sí, este jueves 22 de abril iniciamos con “Vampiro Vudú”, en Grita Radio… Vas a escuchar música rockabilly, punk, artistas de todos los géneros que tengan algo que decir, voy a apoyar a la cultura, a la banda, a todo aquel que sea auténtico. Y voy a exponer a todo aquel que haya que exponer, eso es lo que vas a escuchar.

Foto: Cortesía Rock show entertainment

También conduces otro programa, de fenómenos paranormales.

Sí, se llama Extranormal y pasa los lunes de 8 a 10 de la noche; son dos horas en las que la gente me llama y platicamos. Yo fui fan de La Mano Peluda, y mi programa combina investigaciones y entrevistas con la gente que me llama para hablarme de distintos casos… Lo que me fascina es que antes tenía que hablar con los puños, con el físico, y ahora ya puedo hablar con el corazón; me emociona, porque me siento vivo por primera vez en mi vida.

Veo que también has hecho entrevistas con personajes como Dany Trejo, Biohazard y L.A. Guns.

Sí, porque yo estaba trabajando en la televisión de Estados Unidos, conduciendo un programa llamado Vampiro Unleashed, en El Rey Network; mi jefe era Robert Rodríguez, y yo hacía las entrevistas a mi estilo, sin guión ni nada; era algo que hacía para la comunidad latina de Hollywood, en California, y ahí me di cuenta de que los mexicanos de California no tenían ni idea de lo que estaba pasando en México, y yo les decía: Ustedes dicen que son mexicanos, pero son americanos que hablan español; yo sí vengo de México y sé más de tequila que ustedes. Luego me regresé a México, porque yo amo a México, el Vampiro nació aquí.

¿Qué tal es Robert Rodríguez como jefe?

Nos llevamos muy bien, él es un visionario y la neta aprendí mucho de él y de toda la gente que estaba ahí; Billy, el guitarrista de Biohazard era mi productor.

¿Nunca te invitó Robert Rodríguez a participar en alguna de sus películas?

No… Es que hay tanta política ahí, que la verdad no. Honestamente, no lo necesito. Yo necesito estar en mi hogar, con mi gente.

También te has dedicado al activismo. Platícanos de la Asociación Angeles Guardianes.

Es una asociación que arrancó en Nueva York, en 1979. Somos un grupo de voluntarios que apoyamos para dar auxilio ciudadano, para ayudar al que ocupa algo en su la colonia, como seguridad o ayuda con problemas de la droga; se trata de dar a los jóvenes ejemplos positivos, para que tengan una alternativa… Ángeles Guardianes es gente que quiere hacer algo más.

¿Nunca te invitaron a participar en política?

No creo ser el indicado para eso, porque no estoy dispuesto a sacrificar mi honestidad ni mi integridad. Yo creo que soy más efectivo siendo un ejemplo a seguir con mis acciones; es mi responsabilidad ser una guía para las nuevas generaciones. Los líderes del mañana necesitan nuestro apoyo, porque ellos tienen que hacer el trabajo mucho mejor de lo que nosotros lo hicimos. Un político no puede hacer lo que yo hago.

Foto: Cortesía Rock show entertainment

Más activo que nunca

Además de sus programas de radio, el Vampiro dice que está pensando en montar su propia estación de radio y su propio canal de televisión.

“Ya tengo un pacto con Facebook, y mis redes están creciendo, porque me ven y dicen: “Oye cabrón, eres de Canadá pero tienes mucho impacto en México”. Por eso estoy regresando con esta onda a este que es mi país”, dice el exluchador.

Gracias Vampiro. ¿Algo más?

El Vampiro es de México y de los mexicanos; es un espejo, una plataforma de voz por la gente que tiene que pelear para comer, que pelear contra la corrupción, para la gente que necesita una oportunidad, ese es el Vampiro… Esta plataforma pertenece a la banda y está abierta para todos, ¡no les voy a fallar!









