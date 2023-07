Paola Rojas estrena el podcast Asesinamente, una recopilación de los 20 crímenes más mediáticos

Asesinatos, secuestros, atentados y homicidios son algunos de los casos que abordará Asesinamente, un podcast narrado por Paola Rojas.

A lo largo de 20 episodios, la periodista contará la vida de las mentes criminales más sonadas en la historia, esto gracias a la investigación realizada por la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong.

Rojas tendrá la misión de conducir al público a cada una de las conclusiones a las que se llegó con dicha recopilación de información, explorando en lo más profundo de la psique y el perfil del asesino.

“Empecé a hacer locución desde niña, a prepararme en esto de la comunicación. Era menor de edad cuando estaba ya en las cabinas de grabación justamente cuidando la voz, las inflexiones y poner la intención a personajes o lo que me tocara narrar”, afirmó la periodista en entrevista.

“Eso, sumado con mi formación profesional como periodista, me da el bagaje necesario para tener una curiosidad infinita y querer conocer a fondo lo que ocurre en las mentes criminales que estoy relatando y, a la vez, disfrutar del resultado de la investigación que se hizo”, agregó.

El podcast comienza deshebrando la vida de Juana Barraza Samperio, ex luchadora profesional y asesina en serie, condenada a 759 años de cárcel.

El primer capítulo aborda la historia de La mata viejitas, desde la detención de la delincuente, pasando por su historia de vida, su modus operandi y concluyendo con su vida actual.

En los demás episodios se abordan casos internacionales como el secuestro de los hijos de los Lindbergh en los años treinta o los asesinos que se denominaron Barbie y Ken Killers.

“Hay muchos casos que me impactaron por distintas razones, por ejemplo, el que involucra a ‘La Mataviejitas’ por ser un caso mexicano, además de que me empezaron a venir a la mente los momentos en los que yo estaba al aire dando esa información.

“Me pasó también con el caso del joven que se metió a la premier de Batman a disparar (el asesino de Denver) porque también yo di al aire esa noticia, se me agolpaban los recuerdos en la memoria y por eso tiene un efecto distinto narrar algo que, de alguna manera, me tocó informar”, contó la conductora de Netas Divinas.

Rojas, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria, en la que se ha desempeñado como conductora, locutora y periodista, reconoció que, previo al proyecto no tenía un interés desbordado por saber de este tipo de historias, sin embargo, al conocer cada uno de los brutales casos, el impacto fue tal que, aseguró, ya despertó su gusto por adentrarse en este tema, aunque con precaución ya que sí le ha llegado a afectar de manera emocional.

“Durante la narración de algunos momentos perturbadores de los crímenes, sí de pronto necesitaba una pausa para respirar, poner distancia; es complejo obviamente para poderlo narrar con la emoción necesaria y lograr esta impronta porque no soy actriz, pero aunque esto no es ficción, había que ponerle el misterio que se necesita y la tensión que se requiere para que sea una narración que atrape.

“Por ello se requiere entrar en ese mundo y visualizar esas escenas y sí me resultó profundamente perturbador por momentos, de pronto ver en mi imaginación a una joven atrapada en un submarino con un psicópata y lo que ocurre después tuve que hacer una pausa para respirar y recordar que estaba a salvo en una cabina de grabación y luego retomar con la suficiente distancia para que no me lastimara, pero con la máxima cercanía para darle esa impronta realista”, compartió.

Los tres primeros episodios de Asesinamente: Juana Barraza: "La Mataviejitas"; Earl Leonard Nelson “ El Estrangulador Oscuro” y Jolly Jane Toppan “Enfermera Asesina” se estrenarán el 19 de julio, a través de Amazon Music.

Posteriormente, a partir del 26 el contenido estará disponible en otras aplicaciones de podcast y se liberará un capítulo cada miércoles.

Por otro lado, Paola Rojas aseguró que está trabajando paralelamente en un programa llamado “Sin prejuicios”, disponible en N+ y VIX y en donde en cada capítulo aborda un tema polémico con el fin de generar conciencia sobre éste y, así, eliminar los tabúes o prejuicios que pudiera tener la sociedad.