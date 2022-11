Darren Aronvosky comparte avance de The Whale que marca el regreso de Brendan Fraser

“Emocionado por compartir el avance de The Wale. No puedo esperar a que todos ustedes la vean en diciembre”, escribió en su cuenta de Twitter el director Darren Aronovsky junto al video en el que, tras una vista a un dormitorio vacío, una ventana sobre la que posa un pájaro, se ve al protagonista visiblemente afectado, suspirando.

“Una película sensacional, de extraña compasión”, según el diario británico The Telegraph, se lee antes de mostrar una imagen de una niña en la playa y a lo lejos el hombre de 270 kilos interpretado por Brendan Fraser en la trama sobre un solitario profesor que intenta reconectar con su hija adolescente.

Te recomendamos: Brendan Fraser rompe en llanto tras ser ovacionado en Venecia por su actuación en The Whale

“Brendan Fraser ofrece una brillante y desgarradora actuación”, apunta el portal Vox, mientras The Hollywood Reporter señala: “su actuación te derribará”. Y es que, según Variety, el trabajo de Brendan Fraser en este papel, es rotundo.

Coprotagonizada por Sadie Sink y Hong Chau, la cinta también se presentó en el Festival de Cine de Toronto y forma parte de las 39 cintas programadas en la onceava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que inicia este 9 de noviembre.

Gossip Brendan Fraser resurge en el cine

¿De qué trata The Whale y cómo se realizó?

"The Whale", basado en la homónima obra teatral de Samuel D. Hunter, es la historia de Charlie, un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor.

Su vida transcurre pesando 266 kilos de carne y hueso varados en el sofá, conectado al inhóspito mundo exterior solo por las clases que imparte desde su ordenador, mientras la muerte asoma en el horizonte al olor de sus venas obstruidas y su debilitado corazón.

Sin embargo, Charlie alberga un último deseo: reconstruir la relación con su hija adolescente, Ellie, de la que se separó al abandonar su hogar para empezar la relación con un hombre.

De este modo, la casa en la que viven enclaustrados, se convierte en el escenario de un emocionante duelo dramático con la niña en un intento de hallar la salvación antes del fin.

excited to share the teaser for #thewhale i can’t wait for you all to see it in december. pic.twitter.com/NUK6uOXnxa — darren aronofsky (@DarrenAronofsky) November 8, 2022

El regreso triunfal de Fraser

El director Darren Aronofsky leyó hace diez años en la prensa una reseña de la versión teatral, la historia le conmovió profundamente y por eso propuso a su autor llevarla al cine, aunque la pandemia retrasó el proyecto.

Eligió a Fraser después de verlo por casualidad en el tráiler de una película brasileña de bajo presupuesto y en 2020 empezaron a rodar con todas las precauciones, dado que la trama transcurre en una única localización la casa y tiene solo cinco personajes.

El resultado es una emotiva historia de redención, una alerta sobre los prejuicios, para la que Fraser tuvo que pesar 275 kilos, gracias también a la prótesis de 130 kilos de peso.

"Tuve que aprender a moverme de un modo nuevo, desarrollé músculos que no sabía que tenía, sentí vértigos al final de la jornada cuando me quitaban la prótesis por una sensación ondulante como cuando bajas de una góndola en Venecia", rememoró.

Por otro lado, el actor explicó que a lo largo de su carrera ha intentado buscar los mayores retos al interpretar a sus personajes, pero en particular darle vida a Charlie fue algo que lo motivó a ser mejor persona.

"The Whale representó el reto más grande que quería y por mucho pienso que mi personaje Charlie es el hombre más heroico que he interpretado, porque su súper poder es ver el bien en los otros y poder tomarlo para él mismo también".

Fraser ha pasado por momentos difíciles a los largo de su carrera, en 2017 se divorciaría de su esposa, Afton Smith; después vendría una fuerte depresión por el acoso sexual que sufrió, según denunciaría él mismo públicamente, por parte del expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) Philip Berk.

De acuerdo a una entrevista que dio a GQ, el actor reveló los detalles de su abuso, el cual sufrió durante un almuerzo en 2013 organizado por dicha Asociación.

“Extendio su mano izquierda y agarró una de mis nalgas, mientras que metió uno de sus dedos y comenzó a moverlo. Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si estuviera una pelota en mi garganta. Pensé que iba a llorar”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, este regreso pone su nombre en uno de los festivales más importantes del mundo y ya figura en las quinielas para premio en Venecia y hay quien le ve en los Óscar.

|| Con información de Byron Hernández | El Sol de México ||