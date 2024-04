Lo mas cerca que tendrán los chiapanecos a Los Temerarios será en Oaxaca

Circuló en redes sociales información errónea sobre de que el grupo Los Temerarios con su último Tour "Hasta Siempre" se presentaría en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, la página oficial del grupo no incluye ninguna fecha destinada para el estado de Chiapas.

Los éxitos inolvidables del grupo, en la que has cantado a todo pulmón las frases como "Nunca hubiera descubierto tu infame engaño" y "Una lágrima no basta, para que yo te perdone", han dejado huella en el corazón de muchos. A pesar de la decepción por la ausencia de Tuxtla Gutiérrez en el itinerario, los fans chiapanecos podrán desplazarse hacia las ciudades vecinas para no perderse esta experiencia musical única.

Te puede interesar: ¡Por primera vez en Chiapas! Grupo Bronco en concierto

Los seguidores chiapanecos de Los Temerarios tendrán que dirigirse hacia otras localidades para disfrutar de su música, ya que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por el momento no está contemplada en su itinerario. Las opciones más cercanas para los aficionados de Chiapas serán Oaxaca, donde se presentarán el 25 de Mayo del 2024, y Mérida, con una actuación programada para el 10 de Mayo, fecha ideal para llevar a mamá a disfrutar de este esperado concierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Temerarios (@lostemerarios)

Se espera que las altas demandas del Tour y el apoyo incondicional de los seguidores influyan en la consideración de una fecha para Chiapas en el futuro; puesto que es el último Tour por parte de Los Temerarios con el que se despiden de sus fans tras más de 40 años de trayectoria debido a que anunciaron su separación. Por el momento, no hay una fecha oficial confirmada para la ciudad, pero se insta a los fans a estar atentos a cualquier actualización por parte del grupo Los Temerarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Temerarios (@lostemerarios)

Los Temerarios se separan tras de 46 años de trayectoria

Los destacados hermanos Adolfo y Gustavo Ángel expresaron su sincero agradecimiento al público, los medios de comunicación y los promotores que los han acompañado a lo largo de casi cinco décadas de música y triunfos. En un comunicado conmovedor, Adolfo y Gustavo Ángel compartieron con sus seguidores su decisión, subrayando la relevancia que la música ha tenido en sus vidas desde su infancia. Con una mezcla de sentimientos, manifestaron:

¿Por qué Los Temerarios se van a separar?

La determinación de separarse musicalmente, anunciada a través de un mensaje en plataformas de redes sociales, se basa en el vínculo afectivo que ha perdurado desde la niñez entre Adolfo y Gustavo Ángel, así como en el amor que sienten por la vocación que han ejercido y compartido durante más de cuatro décadas, sin entrar en detalles específicos sobre la razón detrás de la separación.

Los hermanos Gustavo Ángel y Adolfo Ángel, miembros del grupo mexicano Los Temerarios, han revelado que llevarán a cabo una última gira internacional que culminará en el año 2024. Con más de 46 años de trayectoria, la banda mexicana Los Temerarios se despedirá de los escenarios con esta gira internacional.