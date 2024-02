Fieles a la balada romántica, Yuri y Cristian Castro iniciarán tour

Fieles al género en el que se han mantenido a lo largo de sus carreras, Yuri y Cristian Castro se reunirán como dos de los exponentes más importantes de la balada romántica en su nueva gira Unidos en el escenario tour, que comenzará con fechas en el Auditorio Nacional.

“Hay cantantes para todos los gustos, pero lo romántico nunca pasa de moda. Aquí se está viendo, en la gente que quiere venir a vernos, porque somos cantantes, somos baladistas, personas que hemos hecho nuestra carrera por nuestras voces”, comentó Yuri en conferencia de prensa.

“No somos las mejores voces de México, pero somos artistas que hemos luchado por mantenernos en la balada. Hay otros que ya están en otros géneros porque la balada ya no se toca tanto en la radio, se toca más el reguetón o lo que está de moda. Hay muchos baladistas que se fueron a ese ritmo, nosotros hemos sido valientes. Yo he cantado reguetón una vez pero no es mi género definitivamente”, añadió la cantante, que alternará fechas de la nueva gira con las de Euforia Tour.

Para Cristian Castro, quien lanzó hace algunas semanas su nuevo sencillo "Quiero hacerte feliz” dedicado a su pareja Mariela Sánchez, seguir apostando por el mismo estilo musical es algo necesario en un momento en el que, “son tiempos de 'antiromanticismo', donde todo suena cursi y en donde estamos teniendo una lejanía quizá entre mujeres y hombres”, dijo.

Después de pasar tiempo radicando en Argentina, el cantante de 49 años compartió su deseo de reencontrarse con México a través del tour, que recorrerá 12 ciudades de la República Mexicana, incluida la capital, Guadalajara, Monterrey, León y Mérida.

“Estamos haciendo canciones memorables en el show, vamos a bailar también. Quiero reunirme nuevamente con México, eso principalmente es el motivo de esto y las ganas de estar cerca de una mujer que para mí tiene la mejor voz. Me gusta la Yuri baladista, la siento impactante y muy fuerte, entonces es increíble lo que podemos hacer juntos”, mencionó Castro.

En la dinámica de las presentaciones, ambos artistas interpretarán sus mejores temas, por ejemplo “No podrás”, “Nunca voy a olvidarte”, “Azul”, "Detrás de mi ventana”, “Yo te pido amor”, entre otros, con la posibilidad de escucharlos intercalados en las voces de ambos.

Los primeros conciertos de “Unidos en el escenario tour” se celebrarán en el Auditorio Nacional el 21 y 22 de febrero, para luego regresar al recinto los días 22 y 23 de marzo.