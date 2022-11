Muere Gal Costa, la rebelde de bahiana

Murió Gal Costa, “la más joven de los cuatro bahianos”, y también la más activa en meses recientes. “Se va a quedar en el corazón de los brasileños, de la música brasileña, una voz muy importante, que llevó por todas partes del mundo la música popular, con una carrera impresionante, estaba por empezar una gira europea a esa edad y desgraciadamente se fue, era la menor de los bahianos (que completaban María Bethania, Gilberto Gil y Caetano Veloso) la vida es así, muchos se han ido dejando un legado importante, es el caso de Maria da Graça Costa Penna Burgos, así se llamaba ella”, dice en entrevista el pianista Joao Henrique.

"Estoy muy conmovido y entristecido por la muerte de mi hermana Gal Costa", tuiteó Gilberto Gil, mientras Maria Bethania, publicó un video en Instagram en el que expresa: "Estoy en shock, demasiado triste. Nunca pensé que llegaría el día de hablar con ustedes del dolor de perder a Gal. El Brasil que ella encantó con su voz única, magistral, hoy, entero, la llora. Como yo".

Caetano Veloso, también en redes, destacó su voz como "una expresión espontánea de su espíritu, de sutilezas, pensamientos, sentimientos, asperezas, dulzuras".

“Estos cuatro artistas, especialmente Caetano y Gil con sus composiciones revolucionaron la música de Brasil a finales de los 60, con el movimiento de la Tropicalia, años difíciles, porque hubo un golpe en 1964 de una dictadura que duró casi 20 años. El movimiento fue importante no sólo por las voces masculinas, sino por la importancia de las voces femeninas”, agrega el conductor del programa Canta Brasil, que se transmite los domingos a las 11:00 horas, en Horizonte 107.9, cuyo nombre es precisamente el de un tema de Gal Costa.

Fallecida en su casa de Sao Paulo la mañana de este miércoles, Gal Costa tuvo que pausar su gira As várias pontas de uma estrela basada en éxitos de los años 80, para ser intervenida de un nódulo en la nariz. Tenía 77 años. Además de retomar sus fechas en Brasil, daría conciertos en Europa. Un velorio público se llevará a cabo este viernes en la Asamblea Legislativa de la capital paulista y el funeral será privado.

“La forma rebelde de Gal Costa marcó la música popular brasileña. Cuando empezó, cantaba de una forma muy personal, se sentaba en un banco, abría un poco las piernas, tenía un cuerpo muy bonito, el cabello suelto, como que le valía un pepino si a la gente le gustaba o no y esa irreverencia creo que la hizo muy popular, antes las cantantes eran un poco más impostadas, cuidaban su vestuario, el maquillaje, las luces, y ella fue siempre muy natural, eso fue lo que a mí en lo particular me llamó la atención cuando la vi por primera vez, es forma irreverente es muy de los bahianos de mi país, son así, tienen ese estilo de no preocuparse mucho por lo que los otros dirán”, conluye el artista brasileño afincado en México.

El presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva publicó en Instagram una foto en la que aparece abrazando a la cantante con el siguiente mensaje: “Gal Costa fue una de las más grandes cantantes del mundo, una de las principales artistas que llevó el nombre y el sonido de Brasil por todo el mundo… Nuestro país está perdiendo una de sus grandes voces".

Y el rey Pelé apuntó acerca de su gran amiga: "Esa gran voz nunca dejará de resonar en nuestros corazones".