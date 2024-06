Padre trabajador: Alfredo Molina sin celebrar el Día del Padre por 28 años

Este Día del Padre, no todos los papás pueden festejar como se debe. Tal es el caso de Alfredo José Molina, quien se dedica a la poda de árboles desde hace 28 años y no ha tenido la oportunidad de celebrar esta fecha debido a sus responsabilidades laborales.

"¿Ya cuánto tiempo lleva haciendo este oficio?", preguntamos a Alfredo. "28 años, siendo podador de árboles. También hacemos diseños de jardín, vendemos tierra, plantas, macetas, pasto, todo lo que se requiere para un jardín o una casa", respondió.





Desde que inició en la jardinería, Alfredo ha trabajado incansablemente para llevar el sustento a su hogar, sin tomar un descanso en el Día del Padre. "¿Cómo festejan este día?", le cuestionamos. "Pues trabajando, trabajando, trabajando. Para mí, sí existe el Día del Padre, pero no como la tradición. Lo que realmente importa es dedicarse al trabajo", explicó Alfredo.

A pesar de sus sacrificios, Alfredo ha sacado adelante a sus cuatro hijos, todos ya profesionistas gracias a su arduo trabajo. "Tengo cuatro hijos, todos trabajan. ¿De esto los ha sacado adelante? Así es", afirmó con orgullo.

Alfredo Molina recogiendo las hojas del árbol podado en Tuxtla / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

La temporada de lluvias es particularmente buena para Alfredo, pues muchas personas lo buscan para podar árboles. Sin embargo, esta labor también implica riesgos, especialmente cuando los árboles están cerca de cables eléctricos. "Después del Covid, el trabajo bajó bastante, pero ya empieza a recuperarse. Sobre todo porque es tiempo de lluvias, y la gente no quiere que sus árboles crezcan o que estén pegando en los cables, porque es un peligro. Pero ahí entra la experiencia. Hay que saber trabajar, porque un descuido y no lo contamos", relató Alfredo.

A pesar de no poder festejar como muchos otros padres, Alfredo manda un mensaje de ánimo a aquellos que también deben trabajar en su día. "No, no, no, que por el trabajo no se desanimen. Al contrario, es una bendición tener trabajo. Que no se desanimen, que le echen ganas, tanto los profesionistas como los que tienen un oficio. Hay que seguir adelante, adelante, adelante", concluyó.

En este Día del Padre, recordemos y celebremos a todos los papás que, con su trabajo y dedicación, sacan adelante a sus familias, aún cuando eso signifique no poder celebrar como quisieran.