Jos Canela tiene listo su EP con sonido pop

Tras tomar el escenario del Lunario del Auditorio Nacional en octubre pasado con todas las sillas ocupadas, el cantautor Jos Canela estrena en plataformas digitales Pelo negro en sonido pop rock.

El ex integrante de CD9 en entrevista con El Sol de México destacó que sumará cuatro nuevas canciones para conformar el EP Canciones que me recuerdan a ti, que se lanza en este año. Pelo negro es un tema de amor.

Puede interesarte: La música de Tony Bennett iluminó nuestras vidas: el mundo artístico se despide del cantante

“Herman Araujo ex guitarrista de CD9 y Rabbit, son mis productores, escribí las letras y ellos se encargaron de producir la música de Canciones que me recuerdan a ti. Estos cuatro tracks hablan conjuntamente de una historia de amor que cumple su ciclo. Esto se dio desde que se conocieron, cuando se enamoraron y cuando terminó la relación. Cada canción cumple su cometido de contar la trama”, detalla.

De Pelo negro, ahondó, “la compuse pensando en una persona de mi vida, de ciertas características plasmadas en la letra”.

Resaltó que para el audiovisual de cada tema, “estamos pensando hacer un cortometraje producido por Herman y Rabbit. La idea es que filmemos un pequeño corto para que sea una historia que se cuenta a través de cuatro episodios”.

Y, ahondó que Pelo negro, no será la que encabeza el EP, sino que es el segundo episodio, “hay otra canción que lanzaré en breve y es la número uno” del EP de próximo estreno, que ya está terminado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Me emociona mucho que mi público viva a través de mi música, las historias de amor que seguramente muchos han vivido. La pandemia cambió todas mis perspectivas de la vida, recuerdo que había lanzado mi corte Dime tú, y no hubo el mínimo tiempo de promocionarlo, porque todo se detuvo, justamente un par de días después se declaró el encierro. Fue muy difícil para mí, porque me sentí inseguro en mis siguientes pasos, lo que no me había pasado ni cuando me salí de CD9. Sin embargo, me arropé en las redes sociales, y cumplí con el cometido de Dime tú, porque tuve el contacto directo con las fans”.

A cuatro años de lanzarse como cantautor, tiene una meta muy clara: “Más que esperar premios o reconocimientos, opto porque mis canciones perduren y se conviertan en íconos musicales que se queden en el corazón y cabeza de mis seguidores. Quiero trascender en mi carrera, que la gente se acuerde de mí por la calidad de mis letras, ese sería el premio más grande para mí”.