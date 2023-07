Judeline quiere llevar la cultura andaluza al mundo

Con cada vez mayor popularidad en España, la cantante de género urbano Judeline cruzó el Atlántico para presentar su propuesta musical en nuestro país. A través de ella, es que ha buscado poner en el foco internacional las raíces de su tierra, que es frontera, tránsito y puente de varias culturas que se conjugan en la calles de Andalucía, cuyo resultado se aprecia en sus sonidos, sus costumbres y, sobre todo, su juerga.

“Creo que esa mezcla, es tan cultural, tan propia y tan auténtica que me daría pena que se perdiera. Obviamente yo no soy una purista musical, porque de serlo me dedicaría a tocar flamenco. Pero creo hay que respetarla y recordarla con cariño y hacer con mi propia música un homenaje.

“Hay que tener siempre presente que toda música ha sido parte y va hacia una evolución, un cambio. Cualquiera puede conectar con la música de cualquier tiempo, si la traemos al siglo y contexto que vivimos”, explica Judeline, a El Sol de México.

Este pensamiento se hace evidente en varias de las canciones de su primer EP, lanzado el año pasado, y más recientemente en el sencillo Canijo, que si bien en España refiere a alguien pequeño de manera cariñosa y en México refiere a alguien malo, no merma el sentir esta canción, que habla de un amor perdido.

“En esta canción lo que he hecho es mezclar ritmos del funk brasileño, con mucha juerga andaluza, pues creo que para los jóvenes de mi zona, siento, les hace falta un referente de música moderna y sonidos extranjeros, pero que hable de nosotros.

“Casi todo lo que tenemos en nuestra variante es flamenco. Creo que hay que pluralizar más el género urbano en la misma España, hay mucho que suena de Madrid o de Canarias, pero es que Andalucía es un lugar mágico y que ha aportado mucho a la música. Supongo que esto irá cambiando con el tiempo”, puntualiza la cantante, quien comenta que con esta propuesta es como ha reafirmado su propia personalidad y juventud, para presentarse ante el mundo.

Si por sus propios esfuerzos Judeline -que se pronuncia Yudlain-, ha obtenido buen reconocimiento, su popularidad también creció cuando la cantante Rosalia la incluyó en el playlist MotomamiSS$$, que fue un listado de las mujeres que la inspiraron a hacer su disco Motomami.

"Ha sido raro, bueno, ser mujer en general es raro. Es verdad y se nota, aunque no con tratos despectivos, que una como mujer tiene que demostrar más y decir 'miren lo que hago bien'. Sin embargo, estoy feliz de que cada vez veo a más mujeres subiéndose a los escenarios en los festivales.

"Creo que otra cosa que me alegra mucho es que cada vez nos estamos apoyando más entre las mismas mujeres. Siento que nos han educado mucho en la cultura de rivalizarnos entre nosotras, en que si una tiene éxito, la otra no lo puede tener", finaliza.