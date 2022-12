Mauricio Ochmann recupera su espíritu navideño con su nueva cinta para Netflix

¡Todas las navidades es lo mismo! La vida de Chuy Padilla parece estar recorriendo el mismo camino circular. El 24 de diciembre, su esposa y dos hijos lo despiertan con un pastel para celebrarle también su cumpleaños, poco dura su festejo cuando le encomiendan la responsabilidad de alistar los preparativos para recibir a toda su familia en casa y pasar una bonita nochebuena.

Sin embargo, su molestia está en que muchos olvidan o dejan de lado su cumpleaños por esperar el intercambio de regalos y la llegada de Santa Claus.

Para Chuy, la Navidad no es lo que muchos creen, él la maldice, la odia, porque olvidó el objetivo de lo que realmente representa esa fecha; es por ello que, consecuencia de su ego, Chuy estará condenado a vivir Nochebuena una y otra vez, hasta que aprenda una valiosa lección, incluso si eso depende perder lo que más ama.

Así se desarrolla la historia de Reviviendo la Navidad, cinta protagonizada por Mauricio Ochmann y Ana Brenda Contreras, que estrena hoy a través de Netflix como parte de las fechas decembrinas.

“Reviviendo la Navidad es un pretexto muy padre para contar muchas cosas a nivel interno, de emociones y de, un poco como Chuy rescatar muchas sensaciones, hábitos, sentimientos y actitudes para la Navidad, pero también para el resto del año.

“Este proyecto llegó una vez habiéndome rescatado yo en lo personal, cuando leí el guion me sentí muy bien de contar una historia de eso, de desaprender todas esas mañas, esa coraza, esa armadura que se va haciendo con diferentes experiencias de la vida a través de un personaje cómico. Se tocan temas muy entrañables, ver el arco del personaje de cómo se rescata a través de todo esto y cómo lo vive o lo revive creo que fue como lo más importante para mí”, afirmó Ochmann en entrevista.

El filme producido por Juan Uruchurtu fue escrito por Juan Carlos Garzón y Angélica Gudiño, cuenta con la dirección de Mark Alazarki y María Rojo, José Sefami, Verónica Bravo, Mannu NNa, Alfonso Borbolla, así como Romina Poza completan el elenco.

El actor, quien se popularizó por su personaje de El Chema en el serial de El Señor de los Cielos reveló que, en su infancia y adolescencia tenía una actitud negativa hacia la Navidad y fechas decembrinas en general, sin embargo, tras convertirse en padre de Lorenza (de ahora 17 años), todo cambió, incluso mejoró aún más con la llegada de Kailani, de 4 años, fruto de su relación con Aislinn Derbez.

“No nada más fui perdiendo el espíritu navideño sino también en la parte de distanciamiento, de conectarme con ciertas emociones que, al final tuve que, en lo personal, rescatarme como ser humano y a través de mi hija Lorenza cuando me convertí en papá por primera vez fue el pretexto perfecto para rescatar el espíritu navideño y rescatarme a mí y a mi niño interior.

“Desde Lorenza me tocó revivir esa magia y hacer muchas cosas con ella y, ahora, es diferente porque con Kai desde el principio me ha tocado igual, un poco seguir creándole la magia, la imaginación, pero ahora tengo otro aliado que es su hermana Lorenza”, expresó Ochmann.

Por otro lado, el actor dijo estar agradecido por las oportunidades laborales que recibió este año y a unos días de haber cumplido 45 años de edad, su visión de la vida es diferente. Pleno y satisfecho es como vive en estos momentos; su objetivo de ahora en adelante es simplemente disfrutar de lo que el destino le ponga en su camino, contó.

“Llevo muchos años disfrutando mi presente, lo que tengo, trabajando en mí y tratando de ser la mejor versión de mí mismo y haciendo muchas cosas, pero al mismo tiempo estoy viviendo una etapa reflexiva. Estoy en esa etapa reflexiva de aquí en adelante en cómo voy a vivir mis días, qué quiero hacer, qué no quiero, qué me gusta, qué no y estar muy claro con mis deseos.

“He ido aterrizando todo eso en mí; más allá de pensar qué me falta, la vida a mí ya me dio más de lo que yo podía haber soñado de niño, estoy muy agradecido y ya es nada más seguir viviendo y haciendo lo que me gusta y con la gente que quiero estar de la forma que sea”, aseguró el histrión.