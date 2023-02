¿Quién es Adrián Marcelo, el youtuber que está en la mira por comentarios gordofóbicos?

En las últimas semanas se volvió tendencia el término “body shaming” luego de que la comediante Michelle Rodríguez se convirtiera en la portada de la revista Marie Claire.

Lo anterior la colocó en el centro de las críticas por su físico, lo que provocó que emitiera un mensaje para fijar su postura al respecto, sin embargo, eso poco le importó youtuber Adrián Marcelo, quien se aventuró a emitir comentarios “gordofóbicos” contra Rodríguez, pero ¿quién es él?

Adrián Marcelo, el irreverente psicólogo que conduce la TV regia

Adrián Marcelo es un comediante, comentarista, conductor de televisión y youtuber que nació en Monterrey el 6 de abril de 1990, quien saltó a la fama de la mano de la cadena Multimedios en su natal estado, pues siempre tuvo en mente la idea de convertirse en una personalidad famosa del entretenimiento, por lo que desde joven buscó incursionar en el mundo de la comedia y los shows.

Luego de que su familia no estuviera de acuerdo con esta decisión, optó por estudiar la carrera de psicología con especialización en temas laborales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero finalmente no ejerció y participar en un casting de televisión, donde sus cualidades y destreza frene a la cámara lo catapultaron; lo que más llamó la atención fue que no tenía tapujos, ni miedo a hacer el ridículo.

Debido a que padecía de dislexia y no podía pronunciar bien la doble R tuvo que superar ese problema para conseguir la oportunidad en la pantalla chica.

Posteriormente, tuvo una segunda presentación y obtuvo el empleo para luego incursionar en la actuación, hasta que en 2016 dio inicio a su programa “SNSerio”, en el que desarrolla entrevistas donde se puede hablar de todo.

Marcelo se ha visto envuelto en gran cantidad de escándalos debido a su forma de ser irreverente y la manera en que trata a los invitados a su programa, por lo que incluso ha tenido que ofrecer disculpas por comparar una jugada de futbol con un feminicidio, misma línea que ha mantenido a través de su canal de YouTube que lleva su mismo nombre.

¿Cuál fue la polémica entre Michelle Rodríguez y Adrián Marcelo?

La polémica se dio luego de que fuera invitado a “Mal Influencers MX”, conducido por Karla Panini, Ernestina del Mar y Pancho Dj.

En dicha emisión habló sobre su fama y aseguró que tiene la libertad de quitar de su lado a una persona con sobrepeso pues afirma que hasta por cuestiones de salud, esas personas están mal.

Fue en ese momento que el youtuber aprovechó para señalar a las mujeres con sobrepeso que salen en las revistas, haciendo referencia a Michelle Rodríguez, sin embargo, nunca mencionó su nombre.

Incluso, afirmó que la actriz no había hecho nada para merecer la portada donde aparece.

"¿Cuál es el mérito de comer sin parar?”, dijo el influencer al señalar que las personas con esta condición no tienen disciplina, de ahí que se desencadenara la disputa entre ellos.

