Rels B logra sold out en el Foro Sol

Aunque le llevó un buen de tiempo alcanzar la cúspide de la fama, llega con madurez musical y personal a una nueva etapa. Rels B entró a la era de los reconocimientos virtuales como artista.

México lo recibe con Discos de Oro y Platino por sus millones de descargas por las canciones Pa quererte y ¿Cómo dormiste?, así como un sold out para su concierto de este sábado en el Foro Sol, como cierre de su Flakk Tour 2023.

En conferencia el compositor y productor musical español, tras recordar que hace un año estuvo en el Palacio de los Deportes, aseguró que después de este nuevo show, “ya he llegado donde quería, voy a coger otro camino para estar lleno y feliz con lo que hago en todo momento, sin pensar en más metas, porque ya aquí es insuperable el Foro Sol”.

Rels B reiteró que México es tan importante en su carrera, que este concierto “es algo que no se va a hacer en ningún otro país, es un gran placer hacerlo para mis fans de aquí que han impulsado mi carrera y los quiero mucho”.

A unas horas de estar frente a sus fans mexicanos adelantó que tendrá algunos invitados y su show fue preparado a conciencia. “Estoy intentando que estén las canciones acompañadas de colaboraciones, lo cual es exclusivo para México, son las canciones que se escuchan aquí para que el público también quede satisfecho y no le falte ninguna por escuchar”.

Aseguró que no piensa en el éxito, pues “creo las letras y grabo la canción que me apetece, nunca lo he hecho con esa intención, de hecho cuando llega un tema al número uno, pienso ‘qué suerte tengo de dirigir mi música hacia los géneros que yo quiero’, no he forzado nada, la música es la que fluye con el público”.

El cantautor de rap, trap y hip hop, anunció que su nueva producción se titula Afrolove y se lanza mundialmente en septiembre próximo; “es la etapa más madura de mi vida musical y para la que hemos trabajado con el conocimiento, porque es el álbum que culminará mi crecimiento como compositor y creador de música”, finalizó.