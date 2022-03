Sasha Sokol revela que Luis de Llano abusó de ella

La cantante Sasha Sokol denunció a través de sus redes sociales que sufrió abuso de parte del productor Luis de Llano.Ella tenía 14 años y él 39 cuando iniciaron una relación, formaba parte del grupo Timbiriche y hacía presentaciones de la obra de teatro Vaselina.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre.

Celebridades Paulina Rubio ¿se unirá al reencuentro de Timbiriche?

“La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás”. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo”.

En la publicación, Sasha nombró al productor de televisión como “Luis Ya No” haciendo un juego de palabras con su apellido y también pidió disculpas a su familia y a Alejandro, su actual pareja, por ponerlos de nuevo en una situación incómoda.

La cantante reveló que el productor "Abusó de mi entonces y abusó de mi ahora al manipular la verdad", escribió la intérprete al referirse a las declaraciones que De Llano hizo al conductor Yordi Rosado en una entrevista que se liberó el domingo..

Sasha reconoció que hablar del tema le hace sentir “una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sasha Sokol (@sashasokolova)

Agregó que si al contar esta “historia personal tan dolorosa”, existiera algún tipo de paz, “es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso”.

MI ÚNICA RESPONSBILIDAD FUE GUARDAR SILENCIO

“Mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, compartió.

“Hace dos días volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mi entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, señaló la cantante en una larga y detallada declaración que compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter.

“Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras

LAS MENTIRAS A SU FAMILIA

En una larga publicación en la que comparte todos los detalles de una relación que dice la marcó de manera negativa durante toda su vida, Sasha explica cómo ocultó la situación a su familia y los problemas que tuvo que enfrentar cuando se enteraron.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad que mi mamá”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sasha Sokol (@sashasokolova)

El mismo comunicado, fue compartido también por su agencia de representación Ocesa Seitrack.

SU SALIDA DE TIMBIRICHE

Explicó que su salida del grupo Timbiriche fue un recurso que su mamá utilizó para intentar separarlos.

“Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor.

“Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”, confesó la intérprete que intentó continuar su carrera como solista.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad. Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo.

“Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo –ni debo— guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad”.

LAS DECLARACIONES QUE DETONARON LA DENUNCIA

En una entrevista que Luis de Llano dio al conductor Yordi Rosado, comentó sobre su relación con Sasha Sokol que no había historia que contar. “Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional, de trabajo, ¿por qué?, porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan digo ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple’”.

El productor, hijo de Luis de Llano Palmer, agregó en la misma entrevista: “La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”

“Yo fui el que de repente agarró un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una suerte de imagen paterna, creo que por ese lado fue”, contó De Llano.