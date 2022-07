Violeta Isfel y Luis Fernando Peña se llevan el trofeo de Las estrellas bailan en Hoy

Con proyectos en teatro y televisión llegaron a la gran final de Las estrellas bailan en Hoy en la que obtuvieron el triunfo, los actores Violeta Isfel y Luis Fernando Peña. La pareja de bailarines se dejaron el alma en la pista, coinciden en charla con El Sol de México.

Mientras Violeta se enfoca a los ensayos del musical Lagunilla, mi barrio como Rita pareja sentimental de El tirantes, interpretado por Ariel Miramontes, Luis Fernando se incorporará a las grabaciones de la telenovela Mi secreto de Carlos Moreno, con su papel de Joaquín.

Miguel Martínez y Estefanía Ahumada quedaron en el segundo lugar; Carlos Speitzer y Candela Márquez, en el tercero; Oscar Medellín y Cinthia Aparicio, cuarto peldaño y en el quinto sitio, Alex Durán y Belinda Urías.

“Estoy que todavía no me lo creo, muy agradecida con el público, con los jueces y con LuisFer, porque al principio de la competencia verme en la final me resultaba complicado y desde que él llegó, le echó toda esa garra, compromiso, fuerza y amor que le tenemos al trabajo. Y el esfuerzo rinde un fruto como resultó el ser campeones. Qué digo, estoy sin palabras”, dijo a El Sol de México Violeta Isfel.

Recordó la actriz de cuántas veces llegó a internarse al hospital luego de varias caídas: “Fueron muchas, desde que empezó la competencia, en el servicio del hospital interno de la empresa, luego el 10 de mayo, permanecí 48 horas. Después de un accidente de caída, aquí estuve en casa reposando cuatro días. Entonces fueron unos días muy atropellados en cuanto a la salud, pero sí estoy con ganas de regresar a la actuación, ponerme al corriente en la obra que voy a participar”.

Sobre su experiencia en el baile, afirmó que se descubrió como una artista más completa. “Yo creí que en el tema del baile andaba perdida, me di cuenta que no al contrario y di lo que tenía que dar. Me llevo una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, de mi carrera, una nueva familia, a LuisFer, un nuevo amigo, como su esposa e hijos, hicimos una comunión muy padre que incluye a mi esposo y mi hijo, gané varios amigos. Como artista en mi faceta original, me seguiré preparando también en baile. Y al estar en la mitad del reality hice un casting para Lagunilla, mi barrio y logré el personaje de Rita. Yo soy la más agradecida”, reiteró Violeta Isfel.

En tanto Luis Fernando Peña, espera el llamado en la telenovela Mi secreto, para darle vida a un padre responsable de su familia con cuatro hijos y reiteró su agradecimiento a Carlos Moreno, el productor, por esperarlo para iniciar su personificación dentro de la trama escrita por Martha Carrillo y Cristina García.