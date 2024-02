Desacuerdo del fundador del PRD Chiapas con alianzas con PAN y PRI

Local Aumenta la migración indígena de Chiapas hacia Estados Unidos: Patricia Díaz

El abogado Carlos Enrique Bertoni Unda, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, partido por el que fue diputado local, desaprueba las alianzas que ha confirmado el dirigente de esa fuerza política, José Antonio Vazquez Hernández, con las dirigencias del PAN y PRI para las elecciones locales y federales del 2 de junio, fuerzas políticas a las que combatieron por muchos años y que además, dice, son responsables de la desaparición forzada y crimenes en contra de líderes sociales de la izquierda.

Bertoni Unda, originario del municipio de Berriozábal en Chiapas, insiste que la historia de cada partido político hace compleja las alianzas, resulta muy complejo entender la unión de estas tres fuerzas políticas para la competencia política electoral del primer domingo de junio de este año, no hay uniformidad de la doctrina, ni de los patrones de formación, y eso tampoco existe en Morena o en la cuarta transformación a dónde han migrado por intereses cientos de militantes de estos tres partidos políticos.

Chiapas era para el Partido Revolucionario Institucional una reserva de votos, dónde a los primeros que combatía era a sus enemigos políticos, a las clases sociales en mayor vulnerabilidad económica y social, a los líderes que buscan el bi n común, como el reparto de la tierra, por lo que con la alianza política que construye el PRD con estas dos fuerzas politicas deja atrás la gran lucha social, insistió Carlos Enrique Bertoni.

Buscar un crecimiento político o presencia política como lo intenta el PRD que había perdido su registro como partido político en el proceso electoral del 2021 por no alcanzar el cinco por ciento de la votación total con alianzas sin bases y sin intereses auténticos en beneficio para la sociedad, trae sus consecuencias, "el siguiente paso es morir, el es ciclo del zancudo, nace, crece, se reproduce y muere", insistió.

Ese mismo escenario está a punto de pasarle a Morena, un partido que nació, creció, se desarrolló, se reprodujo y la última parte de su ciclo que le queda es morir, y está a punto de lograrlo, porque la fuerza política que se está posicionando dentro de Morena es el Partido Verde Ecologista de México, reiteró en entrevista.

Desde que desaparecen las escuelas de cuadros en las organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos entramos en un proceso de "reciclaje de actores políticos", si no son diputados locales, son diputados federales, dirigentes estatales o dirigentes nacionales, pero son los mismos en los diversos partidos políticos, "siguen insertados en la teta presupuestal", sin darle la oportunidad a mucha gente de innovar con ideas y propuestas, insiste Bertoni Unda.

Carlos Enrique Bertoni Unda, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Los más de cien muertos que han aportado las organizaciones sociales desde la época del Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido de la Revolución Democrática, han quedado en el olvido, no hay quien exalte lo nombres de los compañeros caídos en la lucha por la verdadera justicia social, entre ellos menciona a su hermano Jorge Bertoni Unda, fallecido hace 21 años, Andulio Hernández, Sebastián Pérez Núñez, Agustín Rubio, Roberto Hernández Paniagua, Antelmo Robledo Robledo, así como ellos cayeron muchos, otros siguen desaparecidos, y no ha habido acceso a la justicia, principalmente a partir de 1988 a la fecha.

Uno de los dirigentes sociales de Bochil, Sebastián Pérez Núñez, fue acribillado con arma de fuego en la gasolinera de ese pueblo en plena luz del día, estos sucesos ocurrieron durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y todo estos acontecimientos no le da valor a las alianzas que ahora confirman las dirigencias de estas tres fuerzas políticas, mientras que la lucha social por la falta de oportunidades, la carencia de tierras para los campesinos, una mejor economía familiar para el medio rural, la atención a la salud, hoy prácticamente se ha olvidado, siguen los mismos males lacerando a la sociedad.

Carlos Bertoni analiza que la sociedad debería tomar desiciones valientes en este proceso electoral federal y local, que analice a fondo a los once partidos políticos que están en la competencia, sus orígenes, sus aportaciones o sus beneficios personales, hay partidos políticos que han dejado claro y es más que evidente que solo han actuado a favor de sus intereses que no favorece a la sociedad, principalmente las fuerzas políticas locales.

El PRD va de aliado a los que combatía, la dirigencia cayó en manos de "mercenarios" que no estaban convencidos de lo que era el partido, un instrumento que estaba al servicio de la sociedad y que llegó a gobernar en Chiapas a más de 60 municipios, ahora no gobierna ninguno, no tiene diputados federales, no tiene senadores, no tiene diputados locales y encabeza ayuntamientos, una fuerza política que sin fuerzas establece alianzas para ver qué logra, pero no para representar con dignidad a la sociedad, otros de sus fundadores y dirigentes como Arturo Luna y Gabriel Gutiérrez Ávila, sin compromiso y sin dignidad, ahora la sociedad de cara a la sucesión de junio está huérfana de liderazgos, más en el sector agropecuario, donde no hay producción, productividad, ni precios justos.