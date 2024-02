Chico Ché Chico y Mariana Seoane destacan en el escenario de Villacorzo

Salud Los 5 condones más raros del mundo

Villacorzo.- La presentación de la dupla Mariana Seoane y Chico Che Chico continúa siendo un éxito en las ferias de Chiapas, y en esta ocasión el municipio de Villacorzo recibió con júbilo y ovaciones a estos dos artistas que se entregaron en el escenario.

Al filo de las 22:00 horas de este lunes las luces del escenario se encendieron para presentar a la dupla del momento, quienes desde su presentación ya tenían una importante conexión con el público.

Es preciso mencionar que en este tercer día del Carnaval de Villacorzo, la gente continúa abarrotando el inmueble en donde se presentan los artistas, por lo que en esta ocasión no fue la excepción, pues el sitio estaba a reventar para admirar a estos dos artistas.

Fue una noche de mucho baile, de canto y de ovaciones para Mariana Seoane y Chico Che Chico, quienes pusieron al público al rojo vivo con el sabor de la cumbia, salsa y merengue, en una presentación que mantuvo altos niveles de emociones.

Municipios San Cristóbal será escenario para 400 Artistas Plásticos y Escritores Internacionales

Las canciones de Chico Che no pasan de moda, y ahora con su hijo, el público se sigue rindiendo a quien fuera la estrella de los años 80`s y 90`s, coreando y bailando melodías como “Macorina”, ¿Quién Pompó?, ¿De quén Chon?, El Africano, Que Culpa Tiene la Estaca, ¿Dónde te Agarró el Temblor?, entre otras tantas más.

Mientras que la sensualidad y la voz de Mariana Seoane puso en predicamento al público varonil, quienes destacaron la belleza de la artista, misma que se entregó en todo momento a su público, con una energía que sin duda contagió al respetable.

Y todos cantaron la malquerida, además de que bailar las melodías que han logrado poner a Mariana en el gusto de la gente como Me Equivoqué, La Niña Buena Mermelada, Que no me faltes tu, mil horas, entre muchas otras que fueron coreadas por la gente.

De esta forma se vivió una noche especial para los presentes, quienes se fueron gustosos y emocionados por la presentación de esta pareja que sigue dando un buen show en las ferias de Chiapas.