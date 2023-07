FGE causó pánico, no debió realizar una detención en pleno centro sin uniforme: José Blanco

“La detención arbitraria, con abuso de poder y violatoria de derechos humanos por parte de policías en contra de civiles debe ser castigada, tiene que denunciarse y ejercer el Estado de Derecho en contra de malos servidores públicos”, opinó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas AC, José Manuel Blanco Urbina.

Tras confirmarse que eran policías de la Fiscalía General del Estado quienes detuvieron el miércoles pasado a una persona en el centro de Tuxtla Gutiérrez, causando zozobra, intranquilidad y miedo por su modo de actuar, el también jurista dijo que las instituciones públicas deben proceder, aplicar la ley. “Primero tienen que ir uniformados, portar identificación, informar a la persona que van a detener de qué se le acusa, quién lo acusa y que puede hacer valer sus derechos; todo servidor público que no cumpla con los protocolos establecidos en la Constitución y en las leyes que de ella emanan, tendrían que ser castigados”, dijo el abogado.

“Debido a los casos de violencia que se han registrado en la capital Tuxtla Gutiérrez, una detención de policías vestidos de civil causa pánico, por supuesto que ante la situación que se está viviendo una actuación con abuso de poder causa terror, y tiene que aplicarse la ley”, reiteró Blanco Urbina.

A decir del connotado abogado, cuando un policía actúa de esta manera, parece que se trata de policía secreta. “Si llevan orden de aprehensión no necesitan causar pánico, bien vestidos, uniformados, con un gafete para que no haya alteración del orden del pueblo que es quien padece esa situación de abuso de poder”, enfatizó.

Según el abogado, los protocolos existen y se tienen que respetar, “Lo primero es actuar con legalidad, exhibir a quien van a detener la orden de aprehensión, la persona tiene que saber las causas de su detención; con una actuación al margen de la ley por parte de policías la población piensa lo peor, por eso el juez dicta la orden de aprehensión para que se procede con el ejercicio de los actos de autoridad, pero no se pueden llevar en vehículo particular al detenido, sino de la institución que ejerce el poder; tienen que actuar con base en un ordenamiento”, abundó.





De acuerdo con el abogado José Manuel Blanco Urbina, no hace falta reformar ninguna ley para que los policías actúen respetando los derechos humanos de la población y sin abuso de poder y de autoridad, todo está establecido. “La cuestión es que no la conocen y si la conocen no la respetan, actúan con abuso de autoridad y hay que sancionarlo, pueden detener al que cometió delito pero no pueden violar los derechos humanos; a veces hay homonimias y se detiene a personas que no son las responsables de delitos y debe castigarse ese abuso; se trata del respeto a la ley, ni más ni menos”, recalcó.

Finalmente, José Manuel Blanco dijo que el reclamo y la exigencia es que se aplique la ley para que vivamos en paz. “Tenemos un marco jurídico que no se aplica, por eso existe corrupción e impunidad; si esto se combatirá tendríamos a los delincuentes en prisión, mientras que los malos servidores públicos también deben ser sancionados con el doble de pena que se le aplica a la delincuencia, hasta el peor delincuente tiene derechos humanos y la sociedad no puede estar en riesgo por los malos servidores públicos que no aplican correctamente la ley”.