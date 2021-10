Alfonso Morales, uno de los 21 secuestrados por los Machetes; padre ejemplar y comerciante

Tuxtla Gutiérrez.- Con lágrimas en los ojos y con la expresión facial de tristeza doña Francisca Fidencia narra los momentos de pánico y miedo que vivió el día que el grupo denominado "Los Machetes" con presencia en el municipio de Pantelhó secuestró a su hijo.

Francisca Fidencia Morales Moterrosa , cuenta que fue el 26 de julio del medio día en el barrio San Ramón del Municipio de Pantelhó "Ese día estábamos en la casa (26 de julio del 2021), mi hijo, mi sobrino y mi nieto, cuando unas gentes pasaron a avisarnos de cerrar la puerta ya que venían los Machetes, yo lo que hice fue ponerle seguro a mi puerta e irme a tirar al río, los hombres corrieron en la calle, los demás de mi familia ya no supe, sino hasta que entró la noche"





Tras anochecer un familiar de la entrevistada llegó a buscarla, tras gritar fuerte y de manera repetida, la mujer agarró valor y salió de donde se encontraba escondida en el agua.

"Ya fue como a las 6 o 7 de la noche, ya el sol se había metido, cuando escuché que me gritaron salí, lo primero que hice fue preguntar por mi familia, me informaron que mi hijo Alfonso de Jesús Aguilar Morales de 26 años de edad, lo habían alcanzado a cuadras de la casa, de ahí ya no supe más de él, hasta el día de hoy" mencionó Morales Monterrosa.

Los familiares de los 21 retenidos piden su presentación con vida / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas

Con un notable nudo en la garganta la sexagenaria, clama ayuda de las autoridades competentes, ya que a más de 4 meses de la privación ilegal de la libertad de su primogénito la autoridad no le resuelve cuando lo volverán a ver de nuevo, a pesar de tener varias mesas de diálogo no han tenido respuesta.

"Mi hijo es muy bueno, no se metía con nadie, es muy trabajador, honrado, se dedica al comercio, me ayuda en la casa, tiene un niño de 5 años y su esposa, no nos iremos de Tuxtla hasta que nos lo regresen sano y salvo" concluyó la madre del cautivo.