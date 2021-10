Claman pueblos indígenas por los 21 desaparecidos en Pantelhó

En el municipio de Pantelhó el clamor de los pueblos y comunidades indígenas es la presentación con vida de 21 personas que fueron secuestradas desde el pasado 26 de julio de este año, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, afirmó el abogado defensor de las familias, Humberto Cervantes Culebro.

“Nosotros no sabemos si tienen vida o no, estamos muy preocupados, no sabemos qué es lo que está pasando, no nos están atendiendo, lo que estamos pidiendo es que no regresen a nuestros familiares, hemos acudido a diferentes instancias de gobierno y a nivel nacional, en el estado nos dijeron que están integrando una carpeta de investigación, nos iban a entregar una copia, lo que no hemos podido tener”.

No es posible que tenga tres meses la privación ilegal de la libertad y no nos puedan decir si tienen vida, eso no se vale, no es humano, no es justo, quitemos todos los temas políticos y nos metamos al tema humano, nos se fueron, vivos se los llevaron, vivos los queremos, los queremos de vuelta en casa con nuestros familiares, enfatizó el defensor en entrevista.





Puede interesarte: Familiares de los 21 secuestrados en Pantelhó buscarán a AMLO en la mañanera





Cervantes Culebro añadió que se han entrevistado con el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien ofreció un seguimiento puntual a todas las actuaciones de la procuración y administración de justicia y de seguridad, de nueva cuenta he solicitado información para saber en qué van y no hemos tenido respuestas, las familias no se van de la capital hasta que nos digan dónde están nuestros familiares.

A nosotros no nos interesa nada de los machetes, lo que queremos es justicia, la federación ha pedido que se nutra más la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y en eso se está jurídicamente, hemos solicitado al grupo de autodefensa una mesa de diálogo con ellos, si es posible también con el Padre Marcelo Pérez Pérez, asesor de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, añadió.





Cervantes Culebro añadió que se han entrevistado con el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien ofreció un seguimiento puntual a todas las actuaciones / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo que hasta ahora el presidente municipal de Pantelhó, sigue siendo Raquel Trujillo Morales, él sigue siendo la autoridad municipal constitucional, este asunto no tiene que ver con las autoridades municipales, es un asunto de justicia y de seguridad, los familiares de los 21 desaparecidos han identificado a las personas que se los llevaron, estuvieron este martes en la capital del estado.

“Porque no les preguntaron a donde se los llevaron, nombres hay, alias hay, fechas, horas y un lugar, en San José Tercero, en algunas regiones donde se supone que estarían las personas y queremos que entre la policía, este es un llamado para que el grupo el machete se siente con nosotros a platicar”.

Queremos que los familiares tengan paz y sepamos cómo podemos accionar un acuerdo que nos permita tener a nuestros familiares de vuelta en casa, la mayoría de los familiares de los 21 desaparecidos ya interpusieron el argumento legal necesario, estamos muy preocupados porque al no saber nada de los familiares y ya pasar tres meses, se necesita una mesa con todos los actores para rescatar a nuestra gente, puntualizó.