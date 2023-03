Alumnos exigen mejores instalaciones en la Preparatoria Número 2 de Tuxtla Gutiérrez

La Escuela Preparatoria 2, cuenta con mil 300 alumnos, sin embargo solo tienen disponibles dos baños, además a las doce del día ya no hay agua, no hay papel higiénico, los mil 500 pesos por alumno que suman dos millones de pesos por semestre, no se reflejan en mejorías de la institución en el turno matutino, falta mantenimiento a las aulas, salarios dignos para intendentes y la exigencia es para una mejoría en las instalaciones.

La alumna Valentina, explica que el alumnado es víctima de acoso, maestros buscan perjudicar a sus alumnos, es muy regular este tipo de conductas, tocadas de más, incluso hay compañeros varones agresores sexuales, por eso algunas jovencitas ya están tramitando quejas ante la Fiscalía General del Estado.





El director Hiram Mendoza Reyes no ha actuado a favor de la educación, de la defensa de los derechos de las y los alumnos, su seguridad, protección. Además acusan que de las ocho horas el director solo está media hora en la institución, no le dedica tiempo para mejorar y contar con instalaciones dignas.

De nueve horas de estudios las y los estudiantes, cuatro horas se la pasan "tirados" en la cancha, debido a que no hay los espacios para todos, confían en que por su denuncia no exista represión en contra del alumnado por parte del director de la preparatoria, ubicada en el boulevard Juan Sabines de la colonia Fovissste.





Acusan falta mantenimiento a las aulas





Estás actividades se pudieran evitar, incluso para la reputación de la escuela, si realmente se atendieran las necesidades de las y los alumnos, pero la intensión es que de acá en adelante no guarden silencio y denuncien cualquier acto de represión en caso de que ocurra por parte de los directivos.

El director actual asumió el cargo hace dos años y medio, por lo que plantean crear un Comité Estudiantil que sea la contraparte del Comité de Padres de Familia que aplaude todo al director y al personal docente, para que se promueva una defensa de los derechos de las y los estudiantes.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las jovencitas esperaban más asistencia ya que se convocaron a través de grupos de WhatsApp, el día inhábil puede ser la causa de la poca asistencia pero creen haber dado un gran paso en la búsqueda de soluciones a las necesidades de su institución de educación media superior.

En el interior de la Escuela Preparatoria Número 2 se encuentra un conserje y confirmó que el director no dio permiso para que las jóvenes realizaran su manifestación dentro de la institución, por lo que solo pueden hacerlo en la calle.