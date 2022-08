Aquiles Espinosa tacha de ineficiente la revisión mecánica de unidades de transporte

El Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, reconoció que no ha existido un mecanismo eficiente para realizar la revisión mecánica de las unidades del transporte público, es deficiente que inclusive se presta a corrupción, lo realiza la institución, por eso no es de calidad.

En el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del 2021 se ha dispuesto el establecimiento de un convenio con empresas establecidas para la realización de la revisión, a la vez, deberá efectuarse la supervisión que se realiza al azar ya que no existe suficiente personal.

No todas las unidades del transporte público acuden a la Secretaría de Hacienda al refrendo vehicular, un 30 por ciento del padrón del parque vehicular lo realiza, el resto el 70 por ciento, ni pasaron por la revisión mecánica de la Secretaría de Movilidad y Transporte, ni han pasado por el registro y Control.





El secretario de movilidad y transporte reconoció que no ha existido un mecanismo eficiente para realizar la revisión mecánica de las unidades del transporte público / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"En el estado de todas las modalidades unas 18 mil unidades deben ser las que presten servicio, sin embargo, mucho de la demanda del servicio lo prestan personas que no tienen concesiones, un dato similar o poco más podrían estar circulando, entre 40 mil y 50 mil unidades estarían circulando, además hay eco taxis, que eleva las cifras de unidades a unas 80 mil aproximadamente, es un cálculo, no lo tengo con precisión", subrayó.

El 70 por ciento son morosos, con el tiempo tienen que pasar a realizar trámites a la Secretaría de Movilidad y Transporte, se les exige que pasen una revisión, se detenga la unidad y es cuando pagan su refrendo, esto tiene en duda las condiciones de los vehículos, es probable que estén en malas condiciones.





Las unidades del transporte público deben estar en condiciones de prestar el servicio, la Ley de Movilidad y Transporte del 2020 y su Reglamento del 2021 establecen que los colectivos deben tener una vida útil de cinco años mientras que los taxis 7 años, pero además, la revisión mecánica debe darse año con año en el refrendo.

Cuando los concesionarios exponen que no les alcanza con sus ingresos para el mantenimiento de las unidades, es posible, pero en este gobierno es cuando se estableció la tarifa del transporte, antes no existía, no hay por ahora una revisión al sistema tarifario, no se prevén en lo inmediato un incremento, aunque el precio del pasaje debe ser incrementado, explicó Espinosa García.

"Con la nueva legislación muchas unidades del transporte público deben ser sustituidas, en el pago del refrendo nos damos cuenta de ello, pero para no afectar a los concesionarios que también se quejan de eso, la disposición faculta al Secretario de Movilidad y Transporte para considerar si la unidad es apta para seguir prestando el servicio, se le extiende un permiso".





"La responsabilidad es de los concesionarios y los usuarios que coadyuven a no destruir las unidades, la autoridad tiene que seguir vigilando que se cumpla con la normatividad, la cifra de los operadores debe ser similar al número de unidades, por ello planteamos un padrón de concesionarios para prevenir eventos como el que ocurrió el pasado lunes donde resultaron personas fallecidas y lesionadas", añadió.

Comentó que el padrón de concesionarios se debe realizar para vigilar que las unidades estén en condiciones óptimas y que los operadores cumplan con la ley de tránsito, todas las unidades deben estar aseguradas, al realizar el refrendo debe presentar la póliza, pero no tengo la certeza de que todas la tengan en este momento.

La exigencia es siempre de un servicio de calidad, los colectivos no están en buenas condiciones, quien tiene su vehículo prefiere usarlo y con ello se genera un tráfico enorme en las vialidades, el transporte público y privado genera una gran contaminación ambiental, es posible tener un mejor servicio del transporte, es necesario, sin causarle perjuicio a los concesionarios con un sistema integrado de transporte moderno en los bulevares, calle central y avenida central, puntualizó.