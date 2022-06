Hombres en Chiapas sin la cultura de la prevención del cáncer de próstata

Este 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, y en la entidad hace falta la sensibilización de los varones para el cuidado de su salud, ya que en la mayoría de hombres no se tiene la misma cultura que tienen las mujeres para el cuidado de su salud, a pesar de que el cáncer de próstata es una de las cinco principales causas de muerte, a los hombres les hace falta mucha prevención, en el Colegio de Cirujanos de Chiapas se realiza la difusión, tareas de educación y sensibilización, pero falta que loa hombres se ocupen realmente de su salud, explicó el cirujano urólogo José Alfredo Villar Pinto.





El ex presidente del colegio, y experto en la urología, dijo que los especialistas han desarrollado una gran tarea de información sobre la prevención, sobre qué es la enfermedad, su atención, seguimiento, como detectar a tiempo la enfermedad, los signos de alarma, menciona que lo más conveniente es acudir a una consulta con los especialistas, primero es el interrogatorio, hay opciones de tratamiento.

"Es un poco difícil que los varones acudamos a un chequeo médico, si hacemos un comparativo entre el hombre y la mujer, es la mujer mucho más sensible a acudir a sus prevenciones, a veces lo piden, lo exigen, son más precavidas, los varones por mil razones evitamos el tema de acudir no solo al urólogo, sino en general a los médicos a un chequeo completo" Dijo el cirujano.

El ex presidente del colegio, y experto en la urología, dijo que los especialistas han desarrollado una gran tarea de información sobre la prevención / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Cuando ya abordamos el tema de la urología como se ha creado tantos mitos alrededor de una consulta y hasta chistes, le tenemos miedo al tacto rectal, la gente prefiere no ir, o decir para qué me checo porque pueden encontrarme algo, sin embargo, la prevención es la revisión, si se detecta algo de manera oportuna es posible salvar la vida al paciente, cuando se checa con problemas severos, a veces ya no hay nada que hacer", advierte Villar Pinto.

De acuerdo con el especialista, la primera recomendación es acudir al especialista, muchas veces se piensa que no tenemos ningún tipo de síntomas, o las molestias o dolores que a veces se presenta en la próstata es normal por la edad, sin embargo, cuando el urólogo realiza el interrogatorio y a veces en las primeras valoraciones se detectan los primeros síntomas de alarma.

Entra el temor sobre la consulta, la primera fundamentalmente, el interrogatorio, el historial patológico y de la familia, si presenta diabetes e hipertensión, luego se les practica un ultrasonido, otros diagnósticos como la flujometría nos ayuda en la primera visita a evaluar las condiciones del paciente, sobre ello, ya se solicitan estudios dirigidos, el estudio preponderante es el antígeno prostático específico fracción libre y total, más otros de orina y de sangre para complementar una evaluación y valoración integral, comentó.

"No es suficiente el antígeno prostático, es necesario el diagnóstico de los especialistas para confirmar la buena salud, los signos de alarma, lo que se debe atender de urgente, si no presentan daños es conveniente que la siguiente valoración integral se a en un año, no habrá necesidad de seguir haciendo más estudios, si hubiera algo que nos levanta la sospecha, podemos iniciar tratamientos para mejorar el flujo urinario, para bajar el antígeno prostático, si este persiste hay que realizar biopsias de próstata, o muchas veces realizar las cirugías, cuando ya se tiene el diagnóstico completo a veces se tienen que realizar tomografías para decidir tratamientos", abundó.

De acuerdo con el especialista, menores de 40 años no tienen riesgo, se presenta el cáncer de próstata en varones arriba de 40 años, mientras más años se tenga, más riesgos se corren, todos tienen el mismo riesgo, pero el riesgo se incrementa cuando el papá tuvo cáncer de próstata, es extremadamente raro que una persona menor a los 40 años pueda tener la enfermedad, es casi imposible.

"Lo que podrían tener jóvenes son prostítis, inflamaciones prostáticas, el crecimiento prostático que también se da arriba de los 40 años, no se tiene un diagnóstico preciso en Chiapas del número de casos de cáncer, ni del número de personas que acuden a revisión médica, en el país hay una alta mortandad, entre 15 y 18 personas diarias, pero no en el estado, la causa pudiera ser el perder el miedo a la valoración, el pensar que podríamos estar con mejor salud, con calidad de vida y saber que esto tiene curación si lo detectamos a tiempo", acotó.

El llamado es que los varones deben darse la oportunidad de acudir a una revisión porque la gran ventaja es que se puede curar la enfermedad, cuando no se detecta a tiempo se puede paliarlo, pero es complicado recuperar su salud al cien por ciento, lamentablemente el cáncer no da síntomas, mayores de 60 años es posible que una persona tenga complicaciones para orinar, que presente dolor, o que orine sangre, la Sociedad Mexicana de Urología, llama a la sensibilización.