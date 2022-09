Han pasado 10 años, bache en Patria Nueva molesta a automovilistas

Luego de la información difundida de las calles destrozadas de la colonia Xamaipac un grupo de vecinos afirmó que en la calle principal de Patria Nueva existe un cráter con más de una década de existencia y que a pesar del peligro que representa nadie se hizo cargo de él y ahí continúa siendo un peligro para automovilistas e infantes pues frente a él se encuentra el kínder de la colonia.

El hoyo se encuentra en la calle principal de la colonia, el lugar es utilizado por rutas como la ruta 18, 95, 97, 56 quienes tienen que esquinarse los maximo posible para no pasar sobre este cráter que, según refieren a estado por más de 10 años en el sitio.

“Aquí bajan las combis, todas las que vienen por la colonia pasan por aquí entonces ellos ya saben qué hay que pegarse lo mas que se pueda a la banqueta, banqueta donde salen los niños del kínder, lo que representa un peligro para ellos” María Sol, madre.





#Local | Este "cráter" se encuentra en la calle principal de la colonia Patria Nueva, el lugar es utilizado por rutas como la ruta 18, 95, 97, 56 y lleva cerca de 10 años sin que se atienda #TuxtlaGutiérrez #Chiapas pic.twitter.com/nvKgim5Tll — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 21, 2022





En cuanto a las denuncias de este sitio al ayuntamiento los vecinos refieren que dejarlo de hacerlo desde varios años, pues fueron muchas las peticiones que realizaron e incluso en campaña electoral prometieron rellenarlo sin embargo, como no ganó el partido que lo prometio ahí sigue y temen que pasen otros 10 años pues con el tiempo se va haciendo más grande.









“Yo he tenido a mis dos niñas aquí en la escuela y hace 5 años que la primera salió no estaba así, ya la gente dejó de denunciar porque nunca llegaron, ni los que lo prometieron en campaña; solo esperamos que esto no tenga que esperar otros 10 años para ser arreglado pues la calle va en decadencia” finalizó.