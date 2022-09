Bajan la guardia, módulos de vacunación anticovid se encuentran vacíos

En el Hospital Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, no hay afluencia de personas solicitantes de vacuna contra el Covid 19, ni contra la poliomielitis, el módulo está vacío, el personal reporta que solo tiene biológico para combatir la pandemia para menores de 5 años a once años con once meses.

Mientras que en la Unidad de Medicina Familiar 25 del IMSS en la capital vacuna solamente contra el Covid 19, cómo que en Las Palmas y Libramiento Norte Poniente, no hay afluencia de personas solicitantes de vacuna contra el Covid 19, ni contra la poliomielitis, los módulos están vacíos.

Los adultos mayores que acuden a estás unidades médicas, solicitan servicios de subsidio, citas de rayos X y ultrasonido, así como recetas e incapacidades, este lunes 5 de agosto inicia en la entidad la campaña intensa de la vacunación contra la poliomielitis.





En el Hospital de Especialidades Pediátricas de la capital, no se proporciona información sobre la vacunación, no hubo acceso a la dirección, personal policial reporta que como tal no hay vacunación ni contra el Covid 19, ni contra la poliomielitis, el paciente infantil que requiere la vacuna contra la poliomielitis, el personal de la institución lo aplica según la edad y las indicaciones de la cartilla nacional de vacunación.

En el Hospital General Belisario Domínguez del ISSSTE, reporta que aplica a los derechohabientes que así lo requieran tanto contra el Covid 19, como contra la poliomielitis; el módulo está vacío, y sin generar información.





En el Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Hurtado Orantes, encargado de vacunación, hizo un llamado a la población a acudir a sus unidades medidas a la aplicación de la vacuna, aunque en este día no hay solicitantes del biológico, los convoca a la prevención, deben vacunarse los niños y niñas de dos meses, cuatro meses, seis meses y año y medio, con un rango máximo de aplicación de cuatro años once meses y 29 días.

Nos va a proteger de la difteria, tos ferina, tétano, poliomielitis e infecciones por influenza B, además del hepatitis B, con la vacunación estamos protegiendo a la población infantil y evitar enfermedades en el futuro, la población de era identificar la unidad de la Secretaría de Salud más cerca y acudir porque todas disponen el medicamento.