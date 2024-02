Bajan los niveles del río Grijalva por obras de Hidroeléctrica Chicoasén II

Debido al cierre de las presas La Angostura y Chicoasén por los trabajos que se realizan en la construcción de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II, los niveles del río Grijalva que atraviesa el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, bajaron de manera drástica desde este martes.

Ceín Escobar Espinosa representante de prestadores de servicios de lanchas dijo que no les avisaron a tiempo y peor aún desde ayer que comenzó a bajar el nivel del río únicamente dieron un recorrido y a la mitad pues no permiten que las lanchas vayan llenas.

Local Sequía en Chiapas ¿Cómo es ahora y cómo será en el futuro?

También puedes leer: ¿Qué es el fenómeno de La Niña?

“Esto nos está afectando porque nosotros lo podemos sacar, si estamos saliendo pero río abajo, pero estamos sacando las embarcaciones con poca gente, el chiste es que por lo menos recuperar algo que salga para poder pagar a los trabajadores su salario, eso nos está afectando porque no estamos trabajando normalmente, entonces tenemos que extremar muchas precauciones, evitar que los motores queden encallados y que vayan a absorber arena y que truenen las transmisiones de cada embarcación”, expuso.

La disminución abrupta de los niveles del río Grijalva ha generado graves repercusiones para los prestadores de servicios en el municipio de Chiapa de Corzo



📲 https://t.co/S38mm6WpWP

📹 Jhonatan González / El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/PJeXV4u4li — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 28, 2024

Decenas de lanchas quedaron varadas en el malecón de Chiapa de Corzo, donde se observan playones que no permiten la navegación de las embarcaciones, mientras que turistas con paquetes programados se quedaron sin realizar el recorrido hacia el Cañón del Sumidero, sin embargo, la afectación también alcanzó a las colonias de Chiapa de Corzo, quienes se quedaron sin el servicio de agua potable.

La bajada de niveles del río Grijalva afecta a prestadores de servicios en Chiapa de Corzo / Foto: Jhonatan González/ El Heraldo de Chiapas La CONAGUA realiza el desvío del río Grijalva / Foto: Jhonatan González/ El Heraldo de Chiapas Los niveles del Río Grijalva bajaron debido a los trabajos del Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II / Foto: Jhonatan González/ El Heraldo de Chiapas

“Desde luego con la participación porque no sólo es de carácter turístico sino también viene a enfocarse en problemas de carácter social porque si no se abastece de agua a las colonias que toman agua del Grijalva, entonces imagínense también ustedes va haber problemas también con la escasez de agua en los hogares y que quieras o no van a tener que estar comprando pipas para poder solventar esa necesidad”, puntualizó.

Local ¡Calor infernal! En estos municipios de Chiapas se esperan altas temperaturas

Por su parte la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que realiza trabajos en el proyecto de Chicoasén II y es por ello que llevan a cabo el desvío del Grijalva con el fin de ejecutar de manera segura los trabajos, los cuales serán del 27 de febrero al 4 de marzo.

La bajada de niveles del río Grijalva afecta a prestadores de servicios en Chiapa de Corzo / Foto: Jhonatan González/ El Heraldo de Chiapas

Mientras tanto el Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua informó sobre su participación activa en la mesa permanente, interinstitucional, técnica y operativa para el desvío del río Grijalva, en relación con los trabajos del Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II, en Chiapas.