Chiapas sin ley, no hay solución a conflictos en diversos municipios

Chiapas está viviendo problemas sociales en al menos ocho municipios, donde aumenta la tensión, la inseguridad e intranquilidad para la población.

En la capital Tuxtla Gutiérrez, estudiantes cometieron actos vandálicos en las instalaciones de la Secretaría de Educación, el pasado martes con el rostro cubierto con botes de aerosol, palos, botellas con gasolina y fierros ingresaron e incendiaron parte del inmueble.

Luego se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuando se manifestaban a las afueras de Palacio de Gobierno, de donde fueron relegados con elementos antimotines, se trata de alumnos de la Escuela Normal Manuel Larráinzar de San Cristóbal de Las Casas, que pedían plazas automáticas en el sistema educativo estatal sin tener que pasar por examen de oposición.





Se dispersaron en la avenida central sobre la calle central y 2 oriente, bloqueando la vía / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





En Frontera Comalapa grupos armados mantienen una disputa del territorio, principalmente en la zona del Ejido San Gregorio Chamic, donde la población ha reportado constantes enfrentamientos, en esa región colindante con Guatemala, que también es paso de migrantes provenientes de diversas naciones que se internan en Chiapas en su ruta hacia los Estados Unidos, escenario que afecta a Paso Hondo, La Trinitaria, y otros municipios colindantes.





Frontera Comalapa grupos armados mantienen una disputa del territorio / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





En esa zona la inseguridad es tal que el transporte público ha suspendido corridas en algunos momentos y en redes sociales la población advierte que no hay que viajar ni muy noche, ni muy de madrugada, mientras continúan las desapariciones de personas que viajan por esa vía por lo que la economía comercial también padece los estragos de inseguridad

Teopisca otro municipio de la zona Altos de Chiapas también ha sido escenario de violencia, el pasado 8 de junio fue asesinado el presidente municipal, militante del Partido Verde Ecologista de México, Rubén de Jesús Valdez Díaz y a partir de esa fecha, se ha generado una serie de manifestaciones de la población que ha afectado a este municipio, a Comitán de Domínguez y San Cristóbal de Las Casas para exigir al Congreso del Estado que nombre como su presidenta municipal sustituta a la síndica Josefa María Sánchez Pérez.





Teopisca otro municipio de la zona Altos de Chiapas también ha sido escenario de violencia / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto, en el municipio indígena de Oxchuc, los representantes de los pueblos y comunidades no construyen acuerdos para avanzar en la organización de la elección de sus nuevas autoridades municipales por sistemas normativos internos, sigue despachando el concejo municipal encabezado por el profesor Luis Sántiz Gómez, que tiene la obligación de convocar a elecciones con el método, lugar y fecha que acuerden las comunidades, pero los desacuerdos se traducen en bloqueos de la carretera San Cristóbal de Las Casas – Palenque.

Por otra parte, en Pantelhó, siguen desaparecidas 21 personas desde julio del 2021, luego que por violencia fue destituida la autoridad municipal 2018-2021, que encabezaba Delia Velasco y en su lugar se nombró un concejo municipal encabezado por Pedro Cortés, que terminó el trienio, en las elecciones del 6 de junio del 2021, cuando fue electo Raquel Trujillo, esposo de la ex alcaldesa y nuevamente por violencia no tomó posesión legal el 1 de octubre, no llegó al palacio municipal, ni al municipio, siendo destituido por el Congreso del Estado que nombró otro concejo municipal nuevamente encabezado por Pedro Cortés.





En Pantelhó, siguen desaparecidas 21 personas desde julio del 2021, luego que por violencia fue destituida la autoridad municipal 2018-2021 / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





El martes pasado 21 de junio en sesión secreta, a puerta cerrada y sin transmisión, los diputados locales destituyeron del cargo de presidente del concejo municipal Pedro Cortés quien fue detenido por la Fiscalía General del Estado y actualmente en el municipio no hay autoridad municipal, por lo que tiene el control el grupo de autodefensa “El Machete”.

El municipio de Ocosingo, que ha sido rehén de la violencia de Oxchuc al quedar incomunicado por bloqueos de la carretera, ha cometido otro agravio, un crimen contra una mujer, Rosa “N” durante una serie de manifestaciones violentas, el pasado miércoles, donde ya se encuentra detenida una persona, Carlos “N”, por el delito de quebrantamiento de sellos y delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.





En las próximas horas se espera movilización y cierre en las entradas de este municipio de Ocosingo / Foto: Cortesía Pobladores





Mientras que en Aldama y Chenalhó siguen los disparos de arma de fuego, en la lucha por el territorio lo que ha dejado una estela de muertos y lesionados.

En San Cristóbal de Las Casas prevalece la inseguridad, la gente acusa de este escenario de miedo a integrantes de la organización “Los Motonetos”, mientras la autoridad local no actúa tajantemente contra éstos que mantienen en zozobra a la población y el clima de inseguridad repercute en la disminución de turistas.





En San Cristóbal de Las Casas prevalece la inseguridad, la gente acusa a los motonetos / Foto: EFE





En Berriozábal un sector de la población ha salido a las calles para exigir se edifique en ese lugar las instalaciones de la Escuela Preparatoria Militarizada, una institución creada en el sexenio de Manuel Velasco Coello, con matrícula, personal docente, pero sin espacio físico educativo, que la autoridad pretende desaparecer y trasladar a su alumnos a la Preparatoria 6.





Durante el bloqueo se exhibieron cartulinas con la leyenda; "señor gobernador pedimos solución inmediata" / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





A todo esto se suma el problema migratorio en los municipios de la frontera sur, donde miles de migrantes están varados en Tapachula y otros municipios fronterizos, en espera de respuesta del Instituto Nacional de Migración que no logra atender eficazmente a los cientos de extranjeros que ingresan día a día a territorio nacional, mientras la población local padece problemas de seguridad y las ciudades no cuentan con la infraestructura adecuada para atenderlos, generando malestar ciudadano y protestas migrantes que afectan a la población con marchas y bloqueos.