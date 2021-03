Demandan a partidos políticos inclusión real de mujeres

Los institutos políticos deben tener apertura para la inclusión real de las mujeres en los espacios de representación para las elecciones del 6 de junio, en todas las fuerzas políticas hay gente con capacidad para realizar una representación popular de calidad, sostuvo la diputada local con licencia y consejera del Partido Revolucionario Institucional, Haydee Ocampo Olvera.Consideró que en todos los municipios del estado las mujeres pueden hacer una representación digna, incluso con las ciudades más grandes como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula, Palenque, Cintalapa, Tonalá, Arriaga y otros, pero desde los institutos políticos tienen que proyectar seguridad para las mujeres.





Tanto los partidos políticos como los órganos electorales deberá garantizar la legalidad, de los mil 654 cargos a elegir el primer domingo de junio venidero, al menos la mitad de esa cifra deben ser candidatas mujeres, esto es, de las 123 presidencias municipales la mitad de las postulaciones deben ser para mujeres, al igual que de las 123 sindicaturas, así como la mitad del total de las 541 de las regidurías de mayoría relativa y de las 325 de representación proporcional y de las 379 suplentes; también de las 24 diputaciones de mayoría relativa y 16 plurinominales.

"No queremos más, tampoco queremos menos, sino piso parejo para todos y todas en todos los partidos políticos, las mujeres no tienen temor a los hombres, tenemos los mismos derechos de participar, los exigimos pero los institutos políticos son la base para la participación en libertad, mientras no den las condiciones, difícilmente va a haber interés de las mujeres".





Cuando las mujeres ven que existe la violencia política en razón de género y que no hay piso parejo para todos, obviamente van a ser muy pocas las que estarán participando, yo consideré que cuando manifestara mis intenciones iban a haber más mujeres, sin embargo, no ha sido así, pero tengo la esperanza de que podamos cambiar las condiciones y que se animen las mujeres a contender, abundó Ocampo Olvera quien considera que tiene mucho camino recorrido, pero no es la única, la ciudadanía requiere en el caso de Tuxtla Gutiérrez, representantes que realmente trabajen por la ciudad, pero que proyecten honestidad, de lo contrario, va a ser más de lo mismo.





Yo no vivo de la política, sí me gusta trabajar por las causas sociales





"Yo no vivo de la política, sí me gusta trabajar por las causas sociales, he sido delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, directora del Instituto de la Juventud, dirigenta del PRI en la capital, y en caso de no ser candidata, seguiremos trabajando, pero la ciudadanía va a juzgar a quienes en el pasado afectaron el presente de Chiapas y de Tuxtla Gutiérrez", sostuvo.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas