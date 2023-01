¿Por qué se maquillan? Conoce la historia de los Chuntá y su participación en la Fiesta Grande

Cada día está más cerca la Fiesta Grande de Enero o la Fiesta de Chiapa de Corzo, que será del 8 al 23 de este mes, y quienes se reportan listos para danzar por las calles y avenidas de la colonial ciudad en las márgenes del Río Grijalva son las pandillas de los chuntá, una danza menor de la fiesta tradicional, puesto que las principales son la danza de la chapaneca y el parachico; el chuntá es la expresión en lengua chiapaneca que se ha utilizado para denominar a las personas que ayudan a las labores del hogar.

Una de las pandillas de chuntá es la que se llama “Amigos de Jerry Nigenda”, Gerardo Nigenda, se congregan a unos 100 metros de las márgenes del caudaloso río, en la Casa del Chuntá, ahí se reúnen los hombres, cada uno lleva su maquillaje, busca el mejor sitio en el gran jardín de la casa para sus arreglos, hay caballeros que son maquillados por sus mamás, por sus hermanas, por sus novias, por sus esposas, son hombres vestidos de mujer que salen a las calles a alegrar la fiesta, reparten dulces.

También puedes leer: De vacaciones por Chiapas, Derbez presumen su estadía en San Cristóbal

El chuntá representa a los sirvientes de doña María de Angulo, una mujer que repartió alimentos en la región en agradecimiento a la cura que encontró su hijo, tras bañarse en las aguas del Cumbujuyú, luego de suspenderse las actividades de estas tradiciones en el 2020 y 2021 por la pandemia del Covid 19, ahora de nueva cuenta vuelven a alistarse y lo hacen con mucha alegría para iniciar el recorrido el 8 de enero.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Muchos creen que esta tradición no se va a perder, sigue rescatándose, cada vez hay más hombres que participan, hay jóvenes, adultos, muchos más, los que no se habían encontrado desde hace dos años, y aunque en años pasados cada barrio de Chiapa de corzo tenía su propia pandilla, ahora aunque ya no son tantas, pero se mantiene el gozo y la alegría por ser parte de la Fiesta Grande de Enero, para alegrar los corazones de quienes se adentran a vivir sus tradiciones en honor a San Antonio Abad, Señor de Esquipulas y San Sebastián.

Esta es una arrechura del pueblo, entre ellos hay coheteros, los que se dedican a quemar los cohetes durante el recorrido de los contingentes, hombres que recrean a las sirvientas o sirvientes de doña María de Angulo, quienes ahora de nueva cuenta representarán el reparto de víveres, usan canastas con banderitas de colores hechas de papel, sinónimo algarabía, abundancia y alegría.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En la actualidad, el chuntá, es el personaje típico del anuncio de apertura de la fiesta grande de Chiapa de Corzo, se han convocado para congregarse en los diferentes barrios del pueblo, habrá grupos numerosos de los integrantes de las pandillas, recorrerán al ritmos de la música de tambor y carrizo, pasarán por diversas calles, capillas e iglesias de la comunidad, anunciando el inicio de la fiesta y danzando para sus santos en casas particulares.

Dentro de las pandillas más características de Chiapa de Corzo precisamente la de Jerry, que lleva ya más de tres décadas danzando, se congregan en su domicilio, ahí vuelven después de danzar, después de culminar el recorrido, su familia ha provisto los elementos necesarios para la conservación de este grupo, como su contribución a la Fiesta Grande de Enero en Chiapa de Corzo.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dentro de las variaciones culturales y diversos orígenes que tiene cada pandilla de chuntá, reúne a personas de diferentes edades, la convocatoria también se realiza en las redes sociales, todos se llaman hermanos, muchos lo son de sangre, otros así se tratan en la región, algunos vienen danzando juntos desde hace muchos años, el chuntá es un fenómeno cultural de relevancia antropológica sobre identidades colectivas contemporáneas, cuyas expresiones revitalizan las festividades de este Pueblo Mágico.

Local ¿Conoces la leyenda? Te decimos el origen de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo

Los hombres vestidos de mujer desbordan en atuendos de espectacular colorido elaborados a mano por artesanas de Chiapa de Corzo, la vestimenta es bordada, son realizados de manera artesanal, llevan tocados con banderitas vistosas multicolores, maquillajes que expresan alegría, gozo, fiesta, elegancia y algarabía, desde que salen de la Casa del Chuntá, a escasos 400 metros del templo de Santo Domingo, bailan, giran, gritan, mostrándose orgullosas con sus elegantes atuendos y teniendo por base el respeto y la dignificación de todos los danzantes.

Chuntá es un varón que vive y celebra su cultura y tradición, es la expresión en lengua chiapaneca que se ha utilizado para denominar a las personas que ayudan a las labores del hogar, que recreaban a las sirvientas de doña María de Angulo, es el personaje típico del anuncio de apertura de la fiesta, su participación es de gran relevancia, revitalizan las festividades, ha adquirido popularidad, reconocimiento y diferentes matices culturales que desbordan espectacular colorido.