Padres de familia cierran prepa 1 con cadenas y candados en las entradas

Local Padres de familia exigen investigación de agresiones para director de la Prepa 1

Personal docente y administrativo, así como padres de familia de la Escuela Preparatoria Número 1 en la colonia Los Electricistas en Tuxtla Gutiérrez, cerraron el plantel, dejan sin clases unos mil 300 alumnos, e impiden el ingreso al director Carlos de Jesús Trujillo Quintero, que se niega a rendir cuentas del destino de los recursos públicos de diferentes programas federales, estatales y municipales y los ingresos privados por concepto de cuotas de inscripción, en el ciclo escolar ingresa un monto promedio de 3.9 millones de pesos.

Desde la mañana llegaron los padres de familia para colocar cadenas y candados en las entradas del plantel del nivel medio superior ubicado en el norte oriente de la capital de Chiapas, cuando el director llegó ya estaba tomada la institución, no habrá acceso para nadie hasta en tanto no acuda personal de la Secretaría de Educación del gobierno del estado para resolver el problema político causado por el destino sin justificación de los recursos de la escuela, explica un padre de familia Juan Francisco Franco González.

El conflicto inició en el ciclo escolar anterior cuando el director de la escuela de manera unilateral impuso la cuota de 2 mil 500 pesos de inscripción por alumno, cuando era de 700 pesos, a estos ingresos se suman los recursos del programa federal La Escuela es Nuestra, y otros, sin embargo, no el director no informa el destino de los recursos y ni hay programa de mejoras de la infraestructura , ni equipamiento, con las altas temperaturas de necesitas equipos de aire acondicionado en las aulas y no ha generado condiciones para una mejor seguridad en la salud del alumnado.

En este ciclo escolar se ha complicado el conflicto y la lucha por el control del recurso, el lunes pasado llegaron a golpes algunos trabajadores administrativos incondicionales del director, entre las agresoras identifican a Georgina Laparra Ramírez, ya demandada en la Fiscalía General del Estado por golpes, jalones, ofensas verbales, hostigamiento, entre otros delitos.

La petición es una, exigen a la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, la destitución del director Carlos de Jesús Trujillo Quintero, así como del director Académico, Ricardo Ramírez D'Gives, por malos manejos de los recursos públicos, en el plantel el director lleva tres años pero ya superó los años de servicios, más de 30 años y ya debería estar jubilado pero responde a intereses que no son en beneficio de la educación, insiste Franco González.

Mientras tanto, el docente Damian Ruiz Palacios, explicó que la mañana de este miércoles un "seudo padre de familia que ya no es parte del comité de padres de familia, ya no tiene hijos en la escuela, Francisco Velázquez, viene con una camioneta y se los echó encima a los alumnos, bajó una caja de herramientas, tomo una hacha, y pretendió abrir la cadena con golpes, poniendo el riesgo la seguridad y la integridad de alumnos, es inconcebible que no le interese la salud y la integridad de las y los estudiantes".

La Secretaria de Educación no ha echo caso, ha venido una representante de ellos, pactó a favor del director, de sus incondicionales y no a ver el problema, no hay rendición de cuentas, se exige la salida del director, alto al hostigamiento, persecusión y amenazas contra docentes y administrativos, incluso en días de fines de semana, el acoso no para, también en horas de la madrugada, en cambio no se ocupa de la solución de los problemas laborales, enfatizó.

Cuentan que el plantel tiene una carencia de equipamiento tecnológico, falta de equipos de aire acondicionado, mobiliario digno, sistema de cómputo digno, falta de módulo de baños dignos, y otras necesidades, si bien faltan áreas adecuadas de servicios sanitarios, el director de manera unilateral y arbitraria ha decidido deshacer el estacionamiento para vehiculos del personal en el interior y en la entrada principal ha decidido construir ahí un módulo sanitario por el que la escuela habría recibido dos millones de pesos y se en casita poco menos de un millón de pesos.

