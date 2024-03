Padres de familia exigen investigación de agresiones para director de la Prepa 1

Local Confrontación en la Escuela Preparatoria Número 1 por manejo de recursos

Padres de familia de la Escuela Preparatoria número 1 de Tuxtla Gutiérrez, pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que le realice el peritaje de examen médico para saber si uno de los trabajadores administrativos presenta alguna lesión grave en su organismo, tras golpes recibidos el día lunes por personal incondicional del director.

En entrevista Juan Francisco Franco González, uno de los padres de familia, dijo que denunció en la Fiscalía General del Estado a Georgina Laparra Ramírez, y al director de la Escuela Preparatoria Número 1 de Tuxtla Gutiérrez, por la agresión física, y responsabiliza a estas personas de lo que pueda pasar a él y a su familia, así como al personal administrativo y docentes, pues él ha recibido amenazas de teléfonos celulares desconocidos.

La protesta es que no se consultó al personal docente, administrativos y padres de familia sobre la construcción de este módulo de sanitarios, no hubo proyecto arquitectónico, no se propuso el modelo, la capacidad de la obra para un promedio de mil alumnos, lo que habían sugerido es que se ocupará un espacio en el estacionamiento contigo al campo de fútbol; sin embargo, se rechazó y ahora los docentes y administrativos no tendrán lugar para estacionar sus carros en el interior del plantel.

Cuentan que hay un trato irrespetuoso e inhumano del director Carlos de Jesús Trujillo Quintero hacia el personal, violatorio de los derechos humanos, en cambio ha sostenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación no para resolver el problema, no para la rendición de cuentas, sino para acusar a los trabajadores del plantel, generando mayor conflictividad laboral.

En la entrada principal del plantel por la Calle Presa Cecilio del Valle en la colonia Los Electricistas ni hay acceso a personal ajeno a la institución, ni a representantes de medios de comunicación, alumnado este martes 5 de marzo acudió a clases tras la salida anticipada al horario del pasado lunes por el conflicto suscitado entre los directivos y el personal docente y administrativos, por lo que permanecerá por tiempo indeterminado esta confrontación por lo malos manejos de los recursos.

Los padres de familia, personal docente y administrativos de la Escuela Preparatoria Número 1 de Tuxtla Gutiérrez, exigen a la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, la destitución del director Carlos de Jesús Trujillo Quintero, así como del director Académico, Ricardo Ramírez D'Gives, por malos manejos de los recursos públicos, toda vez que por ciclo escolar ingresa al plantel del nivel medio superior un promedio de 3.9 millones de pesos y no hay rendición de cuentas sobre el destino.

Es de hacer mención que esta protesta se da en medio de la carencia de equipamiento tecnológico del plantel, falta de equipos de aire acondicionado, mobiliario digno, sistema de cómputo digno, falta de módulo de baños dignos, y otras necesidades, si bien faltan áreas adecuadas de servicios sanitarios, el director de manera unilateral ha decidido deshacer el estacionamiento para vehículos del personal en el interior y en la entrada principal para construir ahí un módulo sanitario por el que la escuela habría recibido dos millones de pesos y sé en casita poco menos de un millón de pesos.