Parque de la marimba, un atractivo para turistas nacionales y para ciudadanos

Todos los domingos el parque de la marimba congrega a ciudadanos locales de la capital chiapaneca e incluso de otros municipios del estado chiapaneco, así como turistas nacionales e internacionales, en donde en entrevista para este medio, han comentado que este es uno de los parques más bonitos y alegres de la ciudad y no solo eso, sino también otros atractivos que puedes visitar.

Rosario, turista visitante del estado de Guadalajara, mencionó que en sí el estado es muy bonito, donde ya fue a visitar lugares como el Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas y ahora el parque de la marimba.

"Salieron aquí a conocer, y esta, se ve bonito porque hay mucha gente, si me gusta la marimba", afirmó la turista tapatía.

Javier, también visitante de Guadalajara, mencionó que todos los lugares a los que ha ido le han parecido muy bonitos, donde la ciudadanía ha sido muy acogedora y amable.

"Muy amable se ven, muy amable se ve la gente, muy bonita no, pues se ve muy bonito, hay mucha gente, vamos a escuchar la marimba, si la he escuchado yo y muy bonita", indicó

Así también la ciudadanía tuxtleca asegura que el parque de la marimba es una tradición venir a pasar una tarde agradable, deleitándose con la marimba, así como viendo a danzoneros al rededor del kiosko.

La Sra. Monzón, originaria de Tuxtla Gutiérrez, dijo que le gusta venir al parque de la marimba para escucharla y bailar; "invitamos a que vengan a disfrutar de este bonito parque que tenemos en Tuxtla y que aquí se pasa muy bonito, la pasamos muy bonito, y sobre todo la gente muy cálida", expresó.

Laura, otra ciudadana de esta ciudad capital, mencionó que este parque es para todas las edades, tanto chicos y grandes, pero sobre todo de la tercera edad; "a mí me parece muy bien, nosotros cuando venimos me dice él (su esposo), vamos a dar una vuelta aunque sea a ver, porque nosotros no bailamos, pero está muy bonito", aseguró la ciudadana.

Finalmente, invitan a la ciudadanía, así como a turistas para que visiten este parque, ya que es muy bonitos, además de que está cuidado y pueden pasar una tarde agradable, donde pueden salir de la rutina, desde familias completas, hasta jóvenes, amigos.

