¿Por qué en esta Semana Santa 2024 no se puede ir a la Selva Lacandona?

Por problemas políticos y por inseguridad no hay tours a la Selva Lacandona, no obstante que la han solicitado algunos visitantes nacionales y locales, no se puede poner en riesgo la integridad de los turistas, ni de los operadores, reportó la Agencia de Viajes Turismo Palenque.

De acuerdo con la agencia, no se está haciendo el tours hacia la Selva Lacandona, "no se está haciendo es que hay algunos problemas políticos, entonces por seguridad de ustedes y de nuestros operadores no se está haciendo".

Desde hace más de un año ha habido problemas para ingresar, nosotros no estamos saliendo a esa zona desde Tuxtla Gutiérrez pero me imagino que es desde cualquier parte de Chiapas, desde hace varios meses no estamos llegando hacia ningún punto de esa zona", explica la Agencia de Viajes Turismo Palenque.

Cascada de la Selva Lacandona en Chiapas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Nosotros no tenemos ni siquiera salida a Palenque, que es el destino que más manejábamos, porque la Selva Lacandona es más como puntos privados, pero no estamos manejando esa zona por lo mismo que hay enfrentamientos políticos, informó vía telefónica.

Para los tours a Palenque se necesita pasar por San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Oxchuc y Palenque, sin embargo, no sabemos hasta cuándo se van a restablecer esa ruta hacia la Selva Lacandona.





En el primer semestre del 2022 se intensificaron los problemas de inseguridad en Marqués de Comillas, en la frontera con Guatemala, ahí se encontraron personas sin vida, en marzo fueron encontrados hombres muertos con huellas de tortura.

En ese punto se reportó en ese mismo punto la muerte de tres integrantes de la Federación Agronómica de Chiapas, en ese pueblo se reportó la desaparición de una menor de edad en el primer semestre del 2023 aunque la Fiscalía General del Estado confirmó su aparición, en septiembre del 2023, cuatro líderes lacandones fueron sacados de la zona por riesgo a su integridad.

Derivado de la inestabilidad política, social y de inseguridad en la zona, los tours operadores no están llegando a la Selva Lacandona en la frontera México con Guatemala.