54 Mil ciudadanos con credenciales expiradas podrán votar en Chiapas

De más de un millón de ciudadanos con credencial de elector que podrían decidir en las elecciones del 2 de junio próximo, un universo de 54 mil 468 con credencial que caducaron en el 2023, podrán votar en la jornada electoral del primer domingo de junio, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

La Junta Local Electoral del INE en Chiapas, precisa que de las 54 mil 737 credenciales de elector 2022 dadas de baja del listado nominal en el mes de enero de 2023, un universo de 15 mil 518 no han realizado movimiento posterior ante el Registro Federal de Electores, por lo que este es el número de ciudadanos que no podrán votar en las urnas en los próximos comicios.

Los 48 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) han dejado de atender a la población para la actualización del padrón electoral y listado nominal, el último día fue el 14 de marzo, fecha límite para la entrega de credenciales de elector por trámites efectuados hasta el 8 de febrero, ahora cumplen con otra función dentro del proceso electoral federal, como la preparación de las casillas especiales y la preparación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Lamentablemente 15 mil 518 ciudadanos no realizaron trámites por vencimiento de la vigencia de su credencial de elector y no podrán votar en las urnas en los próximos comicios de junio, no aparecerán en el listado nominal porque fueron dados de baja, el proceso de actualización se reinicia el 3 de junio de este año, posterior a las elecciones.

Estas credenciales de elector están dispersas en los trece distritos electorales federales del estado, el 1 tiene su cabecera en Palenque, el 2 en Bochil, 3 en Ocosingo, 4 en Pichucalco, 5 en San Cristóbal de las Casas, el 6 en Tuxtla Gutiérrez, el 7 en Tonalá, el 8 en Comitán de Domínguez, el 9 en Tuxtla Gutiérrez, el 10 en Villaflores, el 11 en Las Margaritas, el 12 en Tapachula y el 13 en Huehuetán.

También está integrado el estado por 2 mil 119 secciones electorales en 124 municipios, Oxchuc debe realizar elecciones de ayuntamiento por sistemas normativos internos, divididos en 24 distritos electorales locales, y para las elecciones del 2 de junio el INE preve instalar 6 mil 992 casillas.

