Congreso de Chiapas no resolverá situación política de Honduras de la Sierra

La LXVIII Legislatura del Congreso del Estado que concluye funciones constitucionales el 30 de septiembre de este año, ya no abordará el problema político de Honduras de la Sierra, donde tres comunidades ya no desean pertenecer a este municipio sino regresar a Siltepec, ello a pesar de la advertencia de sus habitantes que no permitirán elecciones el 2 de junio si no se autoriza la desincorporación del actual territorio, expuso el diputado de Morena, Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

De acuerdo con el legislador del partido Movimiento de Regeneración Nacional, lo que deberían hacer los habitantes de Honduras de la Sierra es generar condiciones para el desarrollo del proceso electoral, garantías para las elecciones del 2 de junio, y a partir de ahí dar seguimiento a su petición de desincorporación de tres ejidos ante la próxima Legislatura Local que deberá tomar posesión el 1 de octubre de este año.

Los ejidos Angel Díaz, Cerro Perote y Santo Domingo la Cascadas municipio de Honduras de la Sierra solicitan al Congreso del Estado la desincorporación

y de no ser aprobado por el Poder Legislativo lo antes posible no habría elecciones el 2 de junio en ese territorio, ese nuevo municipio fue creado el 25 de abril del 2018, este año estaría cumpliendo seis años, pero de acuerdo con el legislador de Morena no es una determinación justa el no permitir el desarrollo de la jornada electoral.

Toledo Cruz considera que es lamentable esta determinación, que de consumarse sería la tercera ocasión consecutiva que no tendría elecciones toda vez que en el 2021 no permitieron las elecciones locales y las extraordinarias del 2022 tampoco, lo que dio paso a la confirmación de consejos municipales.

En Honduras de la Sierra se han desganado dos concejos municipales, el primero en el 2020 que concluyó funciones en el 2021 y ante la imposibilidad de realizar elecciones ordinarias en el 2021, el Congreso del Estado nombró un segundo concejo municipal que deberá concluir funciones a finales de septiembre de este 2024 y el 1 de octubre debería asumir el cargo los que serían elector el 2 de junio próximo,

En ese sentido, Marcelo Toledo no comparte la idea de las comunidades: Angel Díaz, Cerro Perote y Santo Domingo la Cascada de no permitir elecciones el 2 de junio si no se aprueba la desincoporación de Honduras de la Sierra y su incorporación a Siltepec, además, el ayuntamiento de Siltepec impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de julio de 2019, el decreto de creación de este municipio y en su resolución el máximo órgano jurisdiccional del país validó la determinación del poder legislativo.

El pasado 27 de marzo la presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Rodríguez Sánchez, comunicó a los partidos políticos que en el municipio de Honduras de la Sierra no hay permiso para que ingresé el personal del Instituto Nacional Electoral (INE), ni del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), tampoco partidos políticos y candidatos a puestos de elección en el marco del proceso electoral federal concurrentes con el local para las elecciones de 2 de junio venidero, en n esos territorios son básicamente dos secciones electorales en las que está la problemática.

