Abandono estatal impulsa crecimiento de violencia en Chiapas: Servando Cruz Solís

Los problemas de violencia que se viven en el estado son consecuencia de la falta de aplicación de la ley, no hay Estado de Derecho, para testituirlo se requiere la voluntad política de las autoridades del Estado Mexicano y la voluntad de las autoridades del estado de Chiapas, dijo el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís.

Los municipios con mayor índice de violencia son Chicomuselo, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Tila, Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, Oxchuc, San Juan Cancuc, Suchiate, Marqués de Comillas, Chenalhó, Mitontic, Aldama, Motozintla, Palenque, Ocosingo, Altamirano, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, entre otros.

La violencia está en 30 entidades federativas, casi todo el país está afectado, hay mucha violencia en todos lados generada por el abandono por parte de las autoridades federales y estatales, a tal grado que no se encuentra justicia, no hay forma de que le brinden esa protección a la que está obligado el Estado Mexicano, al pagar nuestros impuestos estamos reiterando el cumplimiento de nuestras obligaciones pero no recibimos la misma respuesta de parte de las autoridades del Estado Mexicano que no nos garantiza la seguridad pública que requiere todo ser humano para vivir.

Desgraciada hay un abandono total de las obligaciones, lo mismo secuestran, lo mismo matan, lo mismo extorsionan y es del conocimiento público los problemas que hay y que no se pueden resolver, lamentablemente estamos viviendo una época sin procedentes porque no hay antecedentes en la forma en que la delincuencia organizada tiene dominado el país, es lamentable y creo que va a ser.muy difícil cambiar porque no es suficiente con que cambien un gobierno, se tienen que poner a trabajar y a tomar las desiciones, se requiere de planes, de voluntad política, de resolver está problemática que todos queremos que se resuelva, pero no es un arte de magia, es una realidad que estamos viviendo y difícilmente se pueda acabar, añadió.

Cruz Solís insiste que ante el registro de tres asesinatos en este proceso electoral de aspirantes a puestos de elección, atentado contra un candidato a senador, en atentado en contra de un aspirante a puesto de elección municipal y medidas de seguridad para tres aspirantes a puestos de elección, lo que confirma es una anarquía total provocada por la falta de acatar está problemática y resolverla, eso le corresponde a los que están en el poder, a los que están gobernado, y que cada quien asuma su responsabilidad, los funcionarios no tienen experiencia probada para resolver está problemática.

Sabemos bien que se enfrentan las bandas organizadas porque quieren sus territorios, y si una u otra gana no se resuelve el problema, se agrava porque ya quedamos en manos de un grupo, cuando menos ahora hay quien defienda aunque sea por interés de quedarse con lo demás, hay quien le haga frente, cuando ya nadie le haga frente van a imponer todo, lo que va a pasar es que vamos a tener doble impuesto, el que cobra el gobierno y el que impone la delincuencia organizada y se tiene que resolver esta problemática a base de una consulta nacional con las personas.mas capaces a la cabeza, las autoridades actuales no pueden, estás autoridades ya no sirven, recalcó.

Comentó que el Paco de Civilidad formado en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por partidos políticos, órganos electorales y el gobernador del estado no ayudan, tampoco el pacto de fraternidad que proponen algunos candidatos porque son solo medidas políticas no de seguridad, ellos no pueden por sí mismos imponer la paz, de nada sirven estos pactos, los firmantes no son parte del problema, el problema está en otro lado, con ellos si se debería firmar el pacto de civilidad pero quieren los abrazos y no balazos para que puedan mandar y es lamentable que tengamos está problemática.

